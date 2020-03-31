Prefeitura nega pedido de comerciantes e mantém lojas fechadas em Cachoeiro

O prefeito prometeu estudar algumas medidas de flexibilização das atividades econômicas. Uma nova conversa com comerciantes deve acontecer na próxima semana, quando se aproxima o prazo determinado pelo decreto.

Retomaremos o diálogo na próxima semana, quando teremos, então, números mais precisos com relação à evolução ou não da pandemia. Cachoeiro está firme nas orientações de isolamento social. Precisamos que população e comércio local nos apoiem nessas medidas, cujo objetivo é proteger todos os cachoeirenses, completa o prefeito Victor Coelho.