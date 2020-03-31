Prefeitura nega pedido de comerciantes e mantém lojas fechadas em Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, Victor Coelho, realizou na tarde desta segunda-feira (30) uma teleconferência com representantes dos setores de comércio e de serviços para tratar do fechamento dos estabelecimentos comerciais na cidade. Ele informou que irá seguir a data do decreto municipal 7 de abril e avisou que, se for necessário, o prazo será prorrogado.
A reunião aconteceu dias depois de comerciantes realizarem um manifesto e uma carreata na cidade para solicitar a reabertura das lojas antes de finalizar o prazo estipulado pelos decretos municipal e estadual.
A possibilidade de ampliar o prazo de fechamento do comércio será avaliada, segundo a prefeitura, analisando o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
O prefeito prometeu estudar algumas medidas de flexibilização das atividades econômicas. Uma nova conversa com comerciantes deve acontecer na próxima semana, quando se aproxima o prazo determinado pelo decreto.
Retomaremos o diálogo na próxima semana, quando teremos, então, números mais precisos com relação à evolução ou não da pandemia. Cachoeiro está firme nas orientações de isolamento social. Precisamos que população e comércio local nos apoiem nessas medidas, cujo objetivo é proteger todos os cachoeirenses, completa o prefeito Victor Coelho.
Participaram da reunião, representantes dos shoppings, da Associação Comercial Industrial e de Serviços (Acisci), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista (Provarejo).