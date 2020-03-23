Cachoeiro notifica 150 comerciantes no 1º fim de semana de comércio fechado

Este foi o primeiro fim de semana em que o comércio do Espírito Santo deveria estar de portas fechadas para contribuir com a não proliferação do novo coronavírus em todo o Estado. No entanto, só em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul, 150 estabelecimentos foram notificados.
De acordo com a prefeitura, a maior parte das ocorrências nos estabelecimentos comerciais que descumpriram a suspensão temporária das atividades foram no sábado (21): 101 notificados. No domingo, foram 49.
Parte dos flagrantes realizados pela Guarda Civil Municipal (GCM) foi resultado das ações de orientação da prefeitura, que percorre os bairros veiculando a mensagem que pede para a população evitar as ruas. As demais notificações foram possíveis por meio de denúncias registradas no Ciodes, pelo telefone 190.
O secretário de Segurança de Cachoeiro, Ruy Guedes, explica como funciona a abordagem da Guarda. Os guardas municipais abordam os proprietários e solicitam o fechamento dos estabelecimentos, com base no decreto. Eles também esclarecem que, quem insiste em descumprir a determinação, está sujeito à cassação do alvará de funcionamento", afirma.
COMO DENUNCIAR COMÉRCIO ABERTO EM CACHOEIRO
Para denunciar o estabelecimento que continua funcionando, é só ligar para o número 190, do Ciodes, ou acionar a Ouvidoria Geral do Município pelo telefone (28) 98814-3357 (ligações de 10h às 16h e WhatsApp das 8h às 20h) e pelo portal www.cachoeiro.es.gov.br (clique, sequencialmente, em: Ouvidoria, Ouvidoria Geral e Denúncia). O atendimento funciona todos os dias da semana. O telefone 156 da Ouvidoria de Cachoeiro encontra-se indisponível.