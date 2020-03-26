Comerciantes fazem carreata por reabertura de lojas em Cachoeiro

Comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram as ruas na tarde desta quinta-feira (26) para protestar contra o decreto municipal que impede a abertura de diversos segmentos comerciais por 15 dias. A medida foi tomada para evitar a circulação de pessoas e frear a transmissão do novo coronavírus na cidade. O município já registra um caso confirmado da covid-19.
Carros e motos fizeram um buzinaço do bairro Aeroporto até a sede da prefeitura, no Palácio Bernardino Monteiro. O comércio permanece fechado desde o último sábado (21), com exceção dos estabelecimentos que oferecem produtos de primeira necessidade e serviços essenciais.
No manifesto, que circula nas redes sociais, os comerciantes sugerem que o comércio volte a funcionar com 40% dos colaboradores em uma espécie de revezamento. Funcionários com mais de 60 anos ficariam em casa e há a previsão da diminuição do horário de atendimento.
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o decreto será mantido e reitera a posição do prefeito Victor Coelho, que pediu paciência aos comerciantes e afirmou que não quer "nenhum cachoeirense morto, nem por coronavírus, nem por fome". O depoimento foi divulgado durante a tarde em um vídeo nas redes sociais.