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Apesar do coronavírus

Comerciantes fazem carreata por reabertura de lojas em Cachoeiro

Eles protestaram contra o decreto municipal que impede a abertura das lojas por 15 dias. A medida foi adotada para evitar a circulação de pessoas e combater a transmissão do novo coronavírus

Publicado em 26 de Março de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 18:48
Manifestantes se reuniram no bairro Aeroporto
Manifestantes se reuniram no bairro Aeroporto Crédito: Internauta
Comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram as ruas na tarde desta quinta-feira (26) para protestar contra o decreto municipal que impede a abertura de diversos segmentos comerciais por 15 dias. A medida foi tomada para evitar a circulação de pessoas e frear a transmissão do novo coronavírus na cidade. O município já registra um caso confirmado da covid-19.

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Carros e motos fizeram um buzinaço do bairro Aeroporto até a sede da prefeitura, no Palácio Bernardino Monteiro. O comércio permanece fechado desde o último sábado (21), com exceção dos estabelecimentos que oferecem produtos de primeira necessidade e serviços essenciais.
No manifesto, que circula nas redes sociais, os comerciantes sugerem que o comércio volte a funcionar com 40% dos colaboradores em uma espécie de revezamento. Funcionários com mais de 60 anos ficariam em casa e há a previsão da diminuição do horário de atendimento.
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o decreto será mantido e reitera a posição do prefeito Victor Coelho, que pediu paciência aos comerciantes e afirmou que não quer "nenhum cachoeirense morto, nem por coronavírus, nem por fome". O depoimento foi divulgado durante a tarde em um vídeo nas redes sociais.  

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