Rua Capitão Deslandes, a 'rua dos bancos', Centro de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Sul

Veja o vídeo. O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , Victor Coelho (PSB), pediu que a população permaneça em casa e respeite as medidas de prevenção e de isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (26), ele afirmou que não quer ver "nenhum cachoeirense morto, nem por coronavírus , nem por fome".

Coelho fez um panorama desde o início do isolamento social no município que começou há uma semana e relembrou da última crise que a cidade enfrentou, com a maior enchente da história em Cachoeiro . Estávamos nos reerguendo, dando a volta por cima, quando chegou o coronavírus. Agora é diferente, enfrentamos um inimigo que não vemos. Não se engane, não somos mais fortes que ele, disse o prefeito.

Your browser does not support the audio element. Não quero nenhum cachoeirense morto, diz prefeito no ES

O depoimento foi gravado após a divulgação, nas redes sociais, de uma manifestação de comerciantes agendada para a tarde desta quinta-feira (26) na cidade pedindo a reabertura do comércio . Os manifestantes querem a revogação de decreto municipal que impede a abertura do comércio no município.

Não quero nenhum cachoeirense morto, nem por coronavírus, nem por fome. Não quero que nenhum empresário quebre, mas vou seguir a orientação que é mundial. Peço paciência a vocês, reforçou o prefeito.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) emitiu uma nota declarando que é a favor da volta das atividades antes do prazo de 15 dias, pois o período coloca em risco a sobrevivência de inúmeros empresas.