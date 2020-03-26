Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Não quero nenhum cachoeirense morto, diz prefeito no ES

Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, pede paciência e a permanência do isolamento social na cidade, mas comerciantes querem a reabertura das lojas

Publicado em 26 de Março de 2020 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 17:09
Rua Capitão Deslandes, a 'rua dos bancos' , centro de Cachoeiro
Rua Capitão Deslandes, a 'rua dos bancos', Centro de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Sul
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), pediu que a população permaneça em casa e respeite as medidas de prevenção e de isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (26), ele afirmou que não quer ver "nenhum cachoeirense morto, nem por coronavírus, nem por fome". Veja o vídeo.
Coelho fez um panorama desde o início do isolamento social no município que começou há uma semana e relembrou da última crise que a cidade enfrentou, com a maior enchente da história em Cachoeiro. Estávamos nos reerguendo, dando a volta por cima, quando chegou o coronavírus. Agora é diferente, enfrentamos um inimigo que não vemos. Não se engane, não somos mais fortes que ele, disse o prefeito.
Não quero nenhum cachoeirense morto, diz prefeito no ES
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa!

Veja Também

Coronavírus: Cachoeiro de Itapemirim faz 153 anos, mas festa é cancelada

Após proibir, Cachoeiro libera entrada de idosos em supermercados

O depoimento foi gravado após a divulgação, nas redes sociais, de uma manifestação de comerciantes agendada para a tarde desta quinta-feira (26) na cidade pedindo a reabertura do comércio. Os manifestantes querem a revogação de decreto municipal que impede a abertura do comércio no município.
Não quero nenhum cachoeirense morto, nem por coronavírus, nem por fome. Não quero que nenhum empresário quebre, mas vou seguir a orientação que é mundial. Peço paciência a vocês, reforçou o prefeito.
A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) emitiu uma nota declarando que é a favor da volta das atividades antes do prazo de 15 dias, pois o período coloca em risco a sobrevivência de inúmeros empresas.

Veja Também

Coronavírus: Cachoeiro de Itapemirim faz 153 anos, mas festa é cancelada

Cachoeiro registra o primeiro caso confirmado de coronavírus

Já a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeiro (CDL) comunicou que desconhece o assunto relacionado a manifestação e que está seguindo as orientações de órgãos como a Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e dos governos Estadual e Municipal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados