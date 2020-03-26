O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), pediu que a população permaneça em casa e respeite as medidas de prevenção e de isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (26), ele afirmou que não quer ver "nenhum cachoeirense morto, nem por coronavírus, nem por fome". Veja o vídeo.
Coelho fez um panorama desde o início do isolamento social no município que começou há uma semana e relembrou da última crise que a cidade enfrentou, com a maior enchente da história em Cachoeiro. Estávamos nos reerguendo, dando a volta por cima, quando chegou o coronavírus. Agora é diferente, enfrentamos um inimigo que não vemos. Não se engane, não somos mais fortes que ele, disse o prefeito.
Não quero nenhum cachoeirense morto, diz prefeito no ES
O depoimento foi gravado após a divulgação, nas redes sociais, de uma manifestação de comerciantes agendada para a tarde desta quinta-feira (26) na cidade pedindo a reabertura do comércio. Os manifestantes querem a revogação de decreto municipal que impede a abertura do comércio no município.
Não quero nenhum cachoeirense morto, nem por coronavírus, nem por fome. Não quero que nenhum empresário quebre, mas vou seguir a orientação que é mundial. Peço paciência a vocês, reforçou o prefeito.
A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) emitiu uma nota declarando que é a favor da volta das atividades antes do prazo de 15 dias, pois o período coloca em risco a sobrevivência de inúmeros empresas.
Já a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeiro (CDL) comunicou que desconhece o assunto relacionado a manifestação e que está seguindo as orientações de órgãos como a Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e dos governos Estadual e Municipal.