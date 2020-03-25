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Coronavírus: Cachoeiro de Itapemirim faz 153 anos, mas festa é cancelada

As comemorações deste ano foram canceladas pela prefeitura para evitar aglomerações e disseminação do coronavírus

Publicado em 25 de Março de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 17:04
Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram
Por conta das medidas de distanciamento social impostas, para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19), as atividades em comemoração a emancipação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, tiveram de ser canceladas. Nesta quarta-feira (25), o município completa 153 anos de quando foi, oficialmente, reconhecido como um município independente da, então, Vila de Itapemirim.
As comemorações deste ano foram canceladas pela prefeitura para evitar aglomerações e disseminação do coronavírus. O prefeito Victor Coelho disse que o dia é de comemoração, mas também de reflexão.
Esta data nos inspira alegria e reflexão sobre os rumos da nossa cidade e do mundo. Neste momento, o melhor que todos nós podemos fazer para celebrar os 153 anos de Cachoeiro é ficar em casa e evitar aglomerações. Entretanto, trata-se de uma situação passageira, ainda que seja muito difícil. Certamente, teremos muitos anos para celebrar o nosso município. Viva Cachoeiro de Itapemirim!, afirma o prefeito Victor Coelho.
Estação ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim
Estação ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI

HISTÓRIA

Antes de 25 de março de 1867, dia da emancipação, a colonização do território de Cachoeiro teve início, oficialmente, no ano de 1812. O donatário da capitania do Espírito Santo, Francisco Alberto Rubim, recebeu a tarefa de desenvolver o povoamento, em nosso Estado, nesta região, habitada pelos índios puris e botocudos. O grande dado motivador, no século XIX, era o ouro descoberto no espaço que compreende, hoje, o município de Castelo.
Entretanto, as primeiras casas no arraial de Cachoeiro foram levantadas no início de 1846, na altura do atual bairro Baiminas. O nome do município, inclusive, faz menção aos cachoeiros ou cachoeiras do rio Itapemirim. O termo Itapemirim deriva do tupi-guarani e seu significado é caminho da pedra pequena. Antes da emancipação, a cidade também chegou a ser denominada como São Pedro de Cachoeiro de Itapemirim, São Pedro do Cachoeiro de Itapemirim e Cachoeira de Itapemirim, dentre outras variações de grafia.

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