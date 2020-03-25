Coronavírus: Cachoeiro de Itapemirim faz 153 anos, mas festa é cancelada

Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram

, no Sul do Estado, tiveram de ser canceladas. Nesta quarta-feira (25), o município completa 153 anos de quando foi, oficialmente, reconhecido como um município independente da, então, Vila de Itapemirim. Por conta das medidas de distanciamento social impostas, para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19), as atividades em comemoração a emancipação de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, tiveram de ser canceladas. Nesta quarta-feira (25), o município completa 153 anos de quando foi, oficialmente, reconhecido como um município independente da, então, Vila de Itapemirim.

As comemorações deste ano foram canceladas pela prefeitura para evitar aglomerações e disseminação do coronavírus. O prefeito Victor Coelho disse que o dia é de comemoração, mas também de reflexão.

Esta data nos inspira alegria e reflexão sobre os rumos da nossa cidade e do mundo. Neste momento, o melhor que todos nós podemos fazer para celebrar os 153 anos de Cachoeiro é ficar em casa e evitar aglomerações. Entretanto, trata-se de uma situação passageira, ainda que seja muito difícil. Certamente, teremos muitos anos para celebrar o nosso município. Viva Cachoeiro de Itapemirim!, afirma o prefeito Victor Coelho.

Estação ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI

HISTÓRIA

Antes de 25 de março de 1867, dia da emancipação, a colonização do território de Cachoeiro teve início, oficialmente, no ano de 1812. O donatário da capitania do Espírito Santo, Francisco Alberto Rubim, recebeu a tarefa de desenvolver o povoamento, em nosso Estado, nesta região, habitada pelos índios puris e botocudos. O grande dado motivador, no século XIX, era o ouro descoberto no espaço que compreende, hoje, o município de Castelo.