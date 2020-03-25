Após proibir, Cachoeiro libera entrada de idosos em supermercados Crédito: Divulgação

De acordo com o novo decreto , os hipermercados, supermercados e mercados de Cachoeiro deverão criar um horário especial de atendimento desse público, com o objetivo de protegê-los dos riscos de contágio pelo novo coronavírus. A definição do horário especial é de responsabilidade de cada estabelecimento.

Segundo o prefeito, Victor Coelho, a decisão da mudança partiu dos pedidos feitos pelos idosos e do setor supermercadista. Flexibilizamos algumas das determinações, em atendimento às reivindicações dos idosos e dos representantes do setor supermercadista e, por outro lado, empregamos mais rigor no controle da quantidade de pessoas nos estabelecimentos, uma vez que tem sido grande o movimento nesses locais e precisamos evitar a formação de aglomerações, explica o prefeito Victor Coelho.

CRIANÇAS CONTINUAM PROIBIDAS

A prefeitura também ampliou o limite de três para cinco pessoas por caixa. Os supermercados deverão permitir a entrada de pessoas somente até o limite de 40% da sua capacidade, impedir entrada de menores de 10 anos e atender apenas uma pessoa da família.