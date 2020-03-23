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Coronavírus

Crianças e idosos estão proibidos de entrar em supermercados de Cachoeiro

Medida foi tomada para reduzir, drasticamente, a circulação de pessoas, em razão da pandemia de Covid-19

Publicado em 23 de Março de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 19:45
Em Cachoeiro, decreto barra a entrada de crianças e idosos
Em Cachoeiro, decreto barra a entrada de crianças e idosos Crédito: Divulgação
Um novo decreto publicado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, define novas medidas para o funcionamento dos supermercados. Crianças menores de 10 anos e idosos maiores de 60 anos estão proibidos de acessar estes estabelecimentos. A medida foi tomada para reduzir, drasticamente, a circulação de pessoas, em razão da pandemia de Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus.
Segundo o novo decreto, os estabelecimentos deverão realizar controle de acesso às suas instalações, visando impedir entrada de menores de 10 anos e maiores de 60 anos; permitindo apenas uma pessoa da família e atendimento simultâneo de até três pessoas por caixa aberto.

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A Prefeitura de Cachoeiro também ampliou para 15 dias o período de suspensão das atividades do comércio e de prestação de serviços do município. Na última sexta-feira (20), o município já havia determinado a suspensão por sete dias.
Quem descumprir as medidas poderá ser penalizado. O infrator pode ter a suspensão e, em caso de reincidência, à cassação de seu Alvará de Funcionamento, além de responsabilização criminal por desobediência, com base no Código Penal Brasileiro.

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