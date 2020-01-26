Cachoeiro de Itapemirim registra uma das maiores enchentes da história

Cachoeiro de Itapemirim após as chuvas neste domingo (26) Crédito: Wagner Queiroz

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Inácio Daróz, esta é uma das maiores enchentes registradas no município. "Quem mora na cidade e na beira do Rio Itapemirim nunca viu uma enchente como esta. Até os moradores mais antigos afirmam que a água atingiu lugares que não tinha chegado antes. Sem dúvidas, é uma das maiores."

Só nos distritos, que foram os primeiros a serem inundados, quase 700 pessoas estão sendo atendidas pela prefeitura. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual precisaram resgatar moradores em Pacotuba, Conduru e Coutinho.

Na área urbana do município, a prefeitura e a Defesa Civil ainda não divulgaram os números de pessoas atingidas. Equipes do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar) vão atuar com o Exército Brasileiro, nesta manhã (26), para resgatar pessoas e materiais que forem necessário.

Cerca de 30 militares do Exército Brasileiro estão em Cachoeiro com quatro caminhões, que têm a capacidade de acessar áreas alagadas para o resgate de pessoas e de material.

Pontes e vias do município permanecem interditadas. As equipes da prefeitura podem ser acionadas pelos telefones: (28) 3521-1922; (28) 99958-0190; e (28) 98814-3497.

O Rio Itapemirim subiu durante o sábado (25) e só começou a baixar neste domingo (26).

Cachoeiro de Itapemirim após fortes chuvas

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PODE FICAR COMPROMETIDO

A empresa responsável pelo abastecimento de água em Cachoeiro de Itapemirim, a BRK Ambiental, informou que "em decorrência das fortes chuvas em Cachoeiro e nos municípios vizinhos, a captação de água para tratamento na sede do município e distritos encontra-se comprometida".