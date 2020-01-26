Chuvas devem continuar e 17 municípios estão em alerta máximo no ES

Inundação no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Mônica Camolesi

De acordo com o Instituto, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve originar pancadas de chuva que podem ser localmente forte em algumas áreas do Estado. Na segunda-feira (27), a ZCAS começa a perder força, mas o tempo deverá seguir instável - com pancadas de chuva e em todas as regiões, sendo menos frequentes no litoral Norte do Estado.

A previsão prevê chuva na Grande Vitória. Em virtude dessa previsão, nós estamos, também, com equipes de prontidão na região, considerando que nós temos muitas famílias que moram em áreas de risco e necessitam de prevenção e proteção, informou o tenente-coronel Carlos Wagner, comandante do Corpo de Bombeiros.

Na Região Sul, a previsão também é de tempo instável. Isso faz com que a gente permaneça nessas localidades para que diminua o nosso tempo de resposta, comentou o tenente-coronel.

Já os alertas moderados do Cemaden foram dados para 44 municípios - algumas cidades podem receber alerta alto para alagamentos e moderado para deslizamentos, por exemplo. Entre os municípios com alertas moderados, estão Mimoso do Sul , que pode ter deslizamentos, enxurrada e alagamentos; e Muqui Guaçuí , com risco de enxurrada e alagamentos.