Chuvas devem continuar e 17 municípios estão em alerta máximo no ES

As chuvas que atingem o Espírito Santo e já deixaram quase 5 mil desalojados e desabrigados devem continuar nos próximos dias. Essa é a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Boletim emitido na noite deste sábado (25) aponta que este domingo (26) será de instabilidade em todo o Estado.
De acordo com o Instituto, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve originar pancadas de chuva que podem ser localmente forte em algumas áreas do Estado. Na segunda-feira (27), a ZCAS começa a perder força, mas o tempo deverá seguir instável - com pancadas de chuva e em todas as regiões, sendo menos frequentes no litoral Norte do Estado.
Com essa previsão, 17 municípios passaram a receber o alerta alto para alagamentos e deslizamentos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Entre eles, estão Vitória e Serra, na Região Metropolitana, e Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim que já estão sofrendo os efeitos das fortes chuvas.
A previsão prevê chuva na Grande Vitória. Em virtude dessa previsão, nós estamos, também, com equipes de prontidão na região, considerando que nós temos muitas famílias que moram em áreas de risco e necessitam de prevenção e proteção, informou o tenente-coronel Carlos Wagner, comandante do Corpo de Bombeiros.
Na Região Sul, a previsão também é de tempo instável. Isso faz com que a gente permaneça nessas localidades para que diminua o nosso tempo de resposta, comentou o tenente-coronel.
Já os alertas moderados do Cemaden foram dados para 44 municípios - algumas cidades podem receber alerta alto para alagamentos e moderado para deslizamentos, por exemplo. Entre os municípios com alertas moderados, estão Mimoso do Sul, que pode ter deslizamentos, enxurrada e alagamentos; e Muqui e Guaçuí, com risco de enxurrada e alagamentos.
Precisamos levar a força do Estado do Espírito Santo a todos os municípios afetados. Ainda vamos definir se neste domingo continuaremos com a mesma força de ação na cidade de Iconha, ou se essa ação será distribuída para outras localidades, completou o tenente-coronel Carlos Wagner.