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Cachorro atravessa passarela no meio da enchente e se salva em Cachoeiro

Após muito esforço e torcida de quem acompanhava, o cão consegue chegar em segurança ao destino. Após fortes chuvas, o Rio Itapemirim transbordou e a água está passando com correnteza sobre a passarela de pedestres

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 19:22
Cachorro tenta escapar de enchente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um vídeo compartilhado nas redes sociais na tarde deste sábado (25) mostra um cachorro tentando atravessar a nado a passarela de pedestres sobre o rio durante enchente em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Após fortes chuvas, o Rio Itapemirim transbordou e a água está passando sobre a passarela com uma forte correnteza.
Na postagem, é possível ouvir os moradores da região em torcida para que o animal se salvasse, tendo havido quem duvidasse que ele pudesse ter êxito, dizendo "coitado do bichinho, vai morrer". Por fim, o cão consegue chegar em segurança ao destino e o grupo presente comemora.

RIO TRANSBORDA E CIDADE ALAGA

Após a cidade entrar em alerta vermelho, o Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (25). Ao menos três bairros de Cachoeiro de Itapemirim já estão alagados. Conduru, Pacotuba e Monte Líbano já estão com as ruas alagadas, segundo informou o coronel Herbert de Carvalho, responsável pelo Corpo de Bombeiros da Região Sul.
O nível do rio subiu rápido. Na manhã deste sábado (25), a cota de inundação ainda não estava tão alta. Pela manhã a situação era mais complicada em municípios como Alegre, Castelo, Guaçuí, então nossas equipes foram para esses municípios. Agora, com a alta do rio, equipes de Vitória estão vindo nos apoiar aqui em Cachoeiro, disse o coronel.
No Centro da cidade, as águas já chegaram na Avenida Beira-Rio. Apesar das inundações, o município ainda não registrou nenhuma ocorrência mais grave. Aqui não foram registrados deslizamentos. Ao final da tarde, com as equipes em campo, vamos conseguir saber se existem pessoas desalojadas ou desabrigadas, mas até o momento não há nenhum registro mais grave, informou o coronel.

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