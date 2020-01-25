Cachorro atravessa passarela no meio da enchente e se salva em Cachoeiro

Cachorro tenta escapar de enchente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na postagem, é possível ouvir os moradores da região em torcida para que o animal se salvasse, tendo havido quem duvidasse que ele pudesse ter êxito, dizendo "coitado do bichinho, vai morrer". Por fim, o cão consegue chegar em segurança ao destino e o grupo presente comemora.

RIO TRANSBORDA E CIDADE ALAGA

Após a cidade entrar em alerta vermelho, o Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (25). Ao menos três bairros de Cachoeiro de Itapemirim já estão alagados. Conduru, Pacotuba e Monte Líbano já estão com as ruas alagadas, segundo informou o coronel Herbert de Carvalho, responsável pelo Corpo de Bombeiros da Região Sul.

O nível do rio subiu rápido. Na manhã deste sábado (25), a cota de inundação ainda não estava tão alta. Pela manhã a situação era mais complicada em municípios como Alegre, Castelo, Guaçuí, então nossas equipes foram para esses municípios. Agora, com a alta do rio, equipes de Vitória estão vindo nos apoiar aqui em Cachoeiro, disse o coronel.