Cachorro atravessa passarela no meio da enchente e se salva em Cachoeiro

Um vídeo compartilhado nas redes sociais na tarde deste sábado (25) mostra um cachorro tentando atravessar a nado a passarela de pedestres sobre o rio durante enchente em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Após fortes chuvas, o Rio Itapemirim transbordou e a água está passando sobre a passarela com uma forte correnteza.
Na postagem, é possível ouvir os moradores da região em torcida para que o animal se salvasse, tendo havido quem duvidasse que ele pudesse ter êxito, dizendo "coitado do bichinho, vai morrer". Por fim, o cão consegue chegar em segurança ao destino e o grupo presente comemora.
RIO TRANSBORDA E CIDADE ALAGA
Após a cidade entrar em alerta vermelho, o Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (25). Ao menos três bairros de Cachoeiro de Itapemirim já estão alagados. Conduru, Pacotuba e Monte Líbano já estão com as ruas alagadas, segundo informou o coronel Herbert de Carvalho, responsável pelo Corpo de Bombeiros da Região Sul.
O nível do rio subiu rápido. Na manhã deste sábado (25), a cota de inundação ainda não estava tão alta. Pela manhã a situação era mais complicada em municípios como Alegre, Castelo, Guaçuí, então nossas equipes foram para esses municípios. Agora, com a alta do rio, equipes de Vitória estão vindo nos apoiar aqui em Cachoeiro, disse o coronel.
No Centro da cidade, as águas já chegaram na Avenida Beira-Rio. Apesar das inundações, o município ainda não registrou nenhuma ocorrência mais grave. Aqui não foram registrados deslizamentos. Ao final da tarde, com as equipes em campo, vamos conseguir saber se existem pessoas desalojadas ou desabrigadas, mas até o momento não há nenhum registro mais grave, informou o coronel.