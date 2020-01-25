Rio transborda e alaga bairros em Cachoeiro de Itapemirim

Castelo, O nível do rio subiu rápido. Na manhã deste sábado (25), a cota de inundação ainda não estava tão alta. Pela manhã a situação era mais complicada em municípios como Alegre Guaçuí , então nossas equipes foram para esses municípios. Agora, com a alta do rio, equipes de Vitória estão vindo nos apoiar aqui em Cachoeiro, disse o coronel.

Rio transborda em Cachoeiro de Itapemirim e inunda ruas

No Centro da cidade, as águas já chegaram na Avenida Beira-Rio. Apesar das inundações, o município ainda não registrou nenhuma ocorrência mais grave. Aqui não foram registrados deslizamentos. Ao final da tarde, com as equipes em campo, vamos conseguir saber se existem pessoas desalojadas ou desabrigadas, mas até o momento não há nenhum registro mais grave, informou o coronel.

Segundo a moradora Gabriela Miranda, do bairro Baiminas, a situação está crítica e o comércio local está com as portas fechadas. "A minha rua não é tão próxima ao rio, mas está bem alagada. Moro no segundo andar e a água está chegando na escada. Tem muito lixo, bicho e rato morto. Além disso, comecei a sentir cheiro de gás e recebi um vídeo registrado no bairro Coronel Borges, ao lado de onde moro, com botijas de gás na água e vazamento, relatou.

Ela ainda disse que a casa do vizinho da frente, que é mais baixa que a dela, está com água até quase o teto. "Minha rua não tem comércio, mas na via principal está tudo fechado porque a água subiu bastante, chegou à igreja. O hospital pelo menos é longe e o posto de saúde fica no morro e não chega água", contou.

A respeito das botijas de gás, o Corpo de Bombeiros da região informou ter enviado equipe ao local, sem necessidade de atuação. O gás teria vindo de um bar e foram parar no rio. O barulho assustou os moradores, mas foi preciso apenas esperar esvaziar.