Rio transborda e alaga bairros em Cachoeiro de Itapemirim

Após a cidade entrar em alerta vermelho, o Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (25). Ao menos três bairros de Cachoeiro de Itapemirim já estão alagados. Conduru, Pacotuba e Monte Líbano já estão com as ruas alagadas, segundo informou o coronel Herbert de Carvalho, responsável pelo Corpo de Bombeiros da Região Sul.
O nível do rio subiu rápido. Na manhã deste sábado (25), a cota de inundação ainda não estava tão alta. Pela manhã a situação era mais complicada em municípios como Alegre, Castelo, Guaçuí, então nossas equipes foram para esses municípios. Agora, com a alta do rio, equipes de Vitória estão vindo nos apoiar aqui em Cachoeiro, disse o coronel.
Rio transborda em Cachoeiro de Itapemirim e inunda ruas
No Centro da cidade, as águas já chegaram na Avenida Beira-Rio. Apesar das inundações, o município ainda não registrou nenhuma ocorrência mais grave. Aqui não foram registrados deslizamentos. Ao final da tarde, com as equipes em campo, vamos conseguir saber se existem pessoas desalojadas ou desabrigadas, mas até o momento não há nenhum registro mais grave, informou o coronel.
Segundo a moradora Gabriela Miranda, do bairro Baiminas, a situação está crítica e o comércio local está com as portas fechadas. "A minha rua não é tão próxima ao rio, mas está bem alagada. Moro no segundo andar e a água está chegando na escada. Tem muito lixo, bicho e rato morto. Além disso, comecei a sentir cheiro de gás e recebi um vídeo registrado no bairro Coronel Borges, ao lado de onde moro, com botijas de gás na água e vazamento, relatou.
Ela ainda disse que a casa do vizinho da frente, que é mais baixa que a dela, está com água até quase o teto. "Minha rua não tem comércio, mas na via principal está tudo fechado porque a água subiu bastante, chegou à igreja. O hospital pelo menos é longe e o posto de saúde fica no morro e não chega água", contou.
A respeito das botijas de gás, o Corpo de Bombeiros da região informou ter enviado equipe ao local, sem necessidade de atuação. O gás teria vindo de um bar e foram parar no rio. O barulho assustou os moradores, mas foi preciso apenas esperar esvaziar.
Mais cedo, por volta das 11h, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) colocou a cidade sob alerta vermelho em decorrência do alto risco de inundação. O Rio já está mais de quatro metros acima do nível normal.