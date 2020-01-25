Ministro do Desenvolvimento antecipa viagem e chega neste domingo ao ES

Governador Renato Casagrande faz reunião na Prefeitura de Iconha Crédito: Fernando Madeira

O governador Renato Casagrande informou que o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai antecipar sua vinda para o Espírito Santo para este domingo (26), às 14h. A informação foi divulgada na tarde deste sábado(25), na rede social do chefe do Executivo do Estado. Os dois devem percorrer aos municípios afetados pelas fortes chuvas.

A programação inicial, divulgada na última sexta-feira (24), era de que ministro chegaria ao Espírito Santo na terça-feira (28). O Ministério reconheceu o estado de calamidade pública em quatro municípios: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.

Na quarta-feira (22), Canuto gravou um vídeo, postado no perfil do Ministério, para prestar "condolências às famílias das vítimas das fortes chuvas que assolam o Estado do Espírito Santo" e relatar que o presidente Jair Bolsonaro havia determinado que a Defesa Civil Nacional desse apoio aos municípios destruídos pelo temporal. O presidente ainda não se manifestou sobre a tragédia.

Acabo de receber a ligação do Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto comunicando a antecipação de sua vinda ao estado para amanhã as 14 horas. Faremos um sobrevoo aos municípios afetados pelas chuvas seguido de reunião técnica as 16 horas no gabinete. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 25, 2020

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Por volta das 14h deste sábado (25), o Governador esteve em Cachoeiro de Itapemirim com o Prefeito Victor Coelho e o comandante dos Bombeiros, acompanhando de perto a situação e solicitando atenção para o aumento de volume de água no Rio Itapemirim.

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está em alerta vermelho em decorrência do alto risco de inundação do Rio Itapemirim. A notificação foi feita pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) à Defesa Civil do município. Segundo o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, o Rio Itapemirim está 4,20 metros acima do normal e há a possibilidade de subir mais. "A situação está preocupante", disse.

O aviso foi dado por conta de alto volume de chuvas na região do Caparaó. A Defesa Civil emitiu alerta para que população ribeirinha procure um local seguro para se abrigar. Quem precisar de ajuda das equipes da prefeitura e da Defesa Civil deve ligar nos seguintes números:

(27) 3521-1922

(27) 99958-0190

(27) 98814-3497