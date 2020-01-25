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Gustavo Canuto

Ministro do Desenvolvimento antecipa viagem e chega neste domingo ao ES

A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande. Os dois vão percorrer os municípios afetados pelas chuvas

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 16:55
Governador Renato Casagrande faz reunião na Prefeitura de Iconha Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande informou que o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai antecipar sua vinda para o Espírito Santo para este domingo (26), às 14h. A informação foi divulgada na tarde deste sábado(25), na rede social do chefe do Executivo do Estado. Os dois devem percorrer aos municípios afetados pelas fortes chuvas.
A programação inicial, divulgada na última sexta-feira (24), era de que  ministro chegaria ao Espírito Santo na terça-feira (28).  O Ministério reconheceu o estado de calamidade pública em quatro municípios: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.
Na quarta-feira (22), Canuto gravou um vídeo, postado no perfil do Ministério, para prestar "condolências às famílias das vítimas das fortes chuvas que assolam o Estado do Espírito Santo" e relatar que o presidente Jair Bolsonaro havia determinado que a Defesa Civil Nacional desse apoio aos municípios destruídos pelo temporal. O presidente ainda não se manifestou sobre a tragédia.

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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

Por volta das 14h deste sábado (25), o Governador esteve em Cachoeiro de Itapemirim com o Prefeito Victor Coelho e o comandante dos Bombeiros, acompanhando de perto a situação e solicitando atenção para o aumento de volume de água no Rio Itapemirim.
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está em alerta vermelho em decorrência do alto risco de inundação do Rio Itapemirim. A notificação foi feita pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) à Defesa Civil do município. Segundo o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, o Rio Itapemirim está 4,20 metros acima do normal e há a possibilidade de subir mais. "A situação está preocupante", disse.
O aviso foi dado por conta de alto volume de chuvas na região do Caparaó. A Defesa Civil emitiu alerta para que população ribeirinha procure um local seguro para se abrigar. Quem precisar de ajuda das equipes da prefeitura e da Defesa Civil deve ligar nos seguintes números:
  • (27) 3521-1922
  • (27) 99958-0190
  • (27) 98814-3497
Houve registros de queda de barreiras, de um muro e de algumas árvores. Em toda a cidade, foram registrados vários pontos de alagamento. A sede da Defesa Civil precisou ser evacuada pois corre risco. Ginásios e escolas acolhem desabrigados.

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