Imagens aéreas: chuva provoca morte e destruição em Iúna

Cidade ficou alagada neste sábado (25) Crédito: Samuel Liberato

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo entre a noite de sexta-feira (24) e madrugada deste sábado (25) também provocaram morte e destruição em Iúna , na região do Caparaó. No município, uma criança morreu soterrada

De acordo com o secretário de obras de Iúna, Leonardo Teixeira, choveu muito na região e o rio Pardo, que corta a cidade, subiu rapidamente, pegando a população de surpresa.

Já iniciamos os trabalhos de retirada das pessoas que estão em área de risco. Há várias estradas do interior interditadas e o acesso à ponte também está fechada. Além disso, várias casas e comércio ficaram alagados, resumiu Teixeira.

Uma base de apoio foi montada no Ginásio de Esportes do município. O secretário disse que ainda não há informações sobre pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Ainda conforme informações de Teixeira, as localidades mais atingidas pelas fortes chuvas foram Santa Clara do Urbano e Nossa Senhora das Graças, além do Centro e do bairro Niterói.