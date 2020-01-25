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Região do Caparaó

Imagens aéreas: chuva provoca morte e destruição em Iúna

Nível do Rio Pardo, que passa pela cidade, subiu muito rápido; estradas do interior estão interditadas

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 13:41
Cidade ficou alagada neste sábado (25) Crédito: Samuel Liberato
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo entre a noite de sexta-feira (24) e madrugada deste sábado (25) também provocaram morte e destruição em Iúna, na região do Caparaó. No município, uma criança morreu soterrada.
De acordo com o secretário de obras de Iúna, Leonardo Teixeira, choveu muito na região e o rio Pardo, que corta a cidade, subiu rapidamente, pegando a população de surpresa.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
Já iniciamos os trabalhos de retirada das pessoas que estão em área de risco. Há várias estradas do interior interditadas e o acesso à ponte também está fechada. Além disso, várias casas e comércio ficaram alagados, resumiu Teixeira.

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Uma base de apoio foi montada no Ginásio de Esportes do município. O secretário disse que ainda não há informações sobre pessoas desalojadas ou desabrigadas.
Ainda conforme informações de Teixeira, as localidades mais atingidas pelas fortes chuvas foram Santa Clara do Urbano e Nossa Senhora das Graças, além do Centro e do bairro Niterói.

Imagens áreas mostram estragos causados pela chuva em Iúna

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