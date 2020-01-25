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Chuva no ES: ônibus é arrastado pela água em Iúna

Veículo, parado na garagem da empresa, estava vazio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 13:14

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 13:14

Um ônibus da Viação Águia Branca, que estava vazio, chegou a ser arrastado pela força da água em Iúna, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (24). A cidade está entre as que foram atingidas por fortes chuvas entre a noite de sexta e a manhã deste sábado (25).
A imagem foi registrada em vídeo por leitores de A Gazeta. A reportagem entrou em contato com a empresa, que confirmou que houve o incidente com o veículo na garagem da Águia Branca em Iúna. Não havia passageiros e tampouco o motorista estava a bordo. 
Havia previsão de que o ônibus seguisse viagem a partir das 5h30 deste sábado em direção a Vitória. 
O Estado de Minas Gerais também sofre com chuvas. Estradas, tanto em território capixaba quanto em Minas, têm pontos de interdição. Assim, parte das operações da empresa está comprometida. A viação divulgou uma lista de viagens canceladas neste sábado.

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"Reforçando nossa preocupação com a segurança e conforto dos nossos clientes, comunicamos que não haverá cobrança de multas ou taxas para cancelamentos ou remarcações das passagens com origem nas localidades abaixo, na data de 25/01/2020", informou a Águia Branca, em comunicado. 
Regiões atingidas no ES: Muniz Freire, Iúna, Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Ibatiba, Afonso Cláudio e Fazenda do Estado
Regiões atingidas em MG: Manhuaçu, Carangola, Manhumirim, Lajinha e Reduto
Confira os horários cancelados:
Lajinha/MG x Ibatiba/ES - 07h00
Lajinha/MG x Ibatiba/ES - 07h30
Lajinha/MG x Ibatiba/ES - 09h00
Lajinha/MG x Ibatiba/ES - 09h01
Muniz Freire/Es x Vitória/ES - 06h40
Iúna/ES x Vitória/ES - 05h20
Irupi/ES x Vitória/ES  08h10
Carangola/MG x Vitória/ES  09h10
Iúna/ES x Manhumirim/MG  07h45
Para mais informações, ligue: 0800 725 12 11 - SAC Águia Branca

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