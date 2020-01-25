Chuva no ES: ônibus é arrastado pela água em Iúna

Um ônibus da Viação Águia Branca, que estava vazio, chegou a ser arrastado pela força da água em Iúna , no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (24). A cidade está entre as que foram atingidas por fortes chuvas entre a noite de sexta e a manhã deste sábado (25).

A imagem foi registrada em vídeo por leitores de A Gazeta. A reportagem entrou em contato com a empresa, que confirmou que houve o incidente com o veículo na garagem da Águia Branca em Iúna. Não havia passageiros e tampouco o motorista estava a bordo.

Havia previsão de que o ônibus seguisse viagem a partir das 5h30 deste sábado em direção a Vitória.

O Estado de Minas Gerais também sofre com chuvas. Estradas, tanto em território capixaba quanto em Minas, têm pontos de interdição. Assim, parte das operações da empresa está comprometida. A viação divulgou uma lista de viagens canceladas neste sábado.

"Reforçando nossa preocupação com a segurança e conforto dos nossos clientes, comunicamos que não haverá cobrança de multas ou taxas para cancelamentos ou remarcações das passagens com origem nas localidades abaixo, na data de 25/01/2020", informou a Águia Branca, em comunicado.

Regiões atingidas no ES: Muniz Freire, Iúna, Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Ibatiba, Afonso Cláudio e Fazenda do Estado

Regiões atingidas em MG: Manhuaçu, Carangola, Manhumirim, Lajinha e Reduto

Confira os horários cancelados:

Lajinha/MG x Ibatiba/ES - 07h00

Lajinha/MG x Ibatiba/ES - 07h30

Lajinha/MG x Ibatiba/ES - 09h00

Lajinha/MG x Ibatiba/ES - 09h01

Muniz Freire/Es x Vitória/ES - 06h40

Iúna/ES x Vitória/ES - 05h20

Irupi/ES x Vitória/ES  08h10

Carangola/MG x Vitória/ES  09h10

Iúna/ES x Manhumirim/MG  07h45