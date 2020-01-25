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Sul do Estado

Chuva no ES: rio sobe 8 metros e inunda a cidade de Castelo

Todos os acessos à cidade estão bloqueados, de acordo com a Defesa Civil

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 08:54
Rodoviária de Castelo completamente inundada Crédito: Internauta
O rio que corta o município de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, subiu cerca de 8 metros e inundou a cidade entre a noite de sexta-feira (24) e a manhã de sábado (25). Segundo informações iniciais da Defesa Civil Municipal,  muitas residências foram alagadas e cerca de 100 pessoas estariam ilhadas. 
A equipe do Corpo de Bombeiros já foi acionada para fazer o resgate aéreo dessas pessoas. De acordo com a Defesa Civil da cidade, o nível do rio começou a baixar neste sábado. As equipes pedem que os moradores que precisem de resgate aguardem pelo socorro onde estão e não se arrisquem nas águas.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
As fortes chuvas que atingiram o município já estavam previstas, mas não nessas proporções. Por volta das 22 horas desta sexta-feira, carros de som passaram pela cidade alertando sobre o risco de inundação. Para ajudar no alerta, a Polícia Militar acendeu o giroflex das viaturas. Segundo moradores, os sinos da igreja da cidade também soaram para avisar a população.
Ainda nesta sexta-feira (24), alguns moradores foram levados para dois abrigos: a Escola Madalena Pisa e o Centro Cultural.
Todos os acessos à cidade estão bloqueados, conforme a Defesa Civil.

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