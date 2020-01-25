Chuva no ES: veja quais são as rodovias estaduais interditadas

Efeitos da chuva em Muniz Freire, na região do Caparaó, neste sábado (25) Crédito: Internauta | A Gazeta

Confira a lista atualizada: O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) alerta: houve queda de barreiras em diversos pontos de rodovias estaduais do Espírito Santo devido às fortes chuvas que atingiram o Estado entre a noite de sexta-feira (24) e a manhã deste sábado (25).

CONFIRA AS RODOVIAS ESTADUAIS COM INTERDIÇÃO TOTAL OU PARCIAL

Rodovia ES 146

-Km 32, em Cachoeirinha com interdição parcial, desvio provisório. Equipes trabalhando no local.

Rodovia ES 445

Em Aracruz, interdição total. Alerta para o km 16. Equipes trabalhando no local.

Rodovia ES 177

Entre Mimoso do Sul e Muqui o trecho foi desobstruído, mas continua sendo monitorado.

Rodovia ES 185

Iúna x Ibitirama: interdição total.

Km 66 e km 500: os trechos estão interditados.

Iúna x Ibitirama: interdição total.



Rodovia ES 482

ES 482 interdição total no trevo para Muniz Freire.

Rodovia ES 164

ES 164 x BR 262: trecho desobstruído, mas em monitoramento.

ES 164 está interditada totalmente somente na Ponte sobre o Rio Fruteiras, devido às cheias .



Rodovia ES 484

Entre São Pedro e Itaci, Muniz Freire, interdição total. Houve rompimento da rodovia.

Rodovia ES 297

Ponte de Itabapoana e Iuru com interdição total.

Trevo de Acesso ao Contorno de Apiacá com interdição total.



Alternativa de acesso: desvio pela RJ 230 por Bom Jesus à BR 101, saindo próximo ao Morro do Coco.



Rodovia ES 379

Entre Irupi e a BR 262 há interdição total.

Caparaó: alternativa de passagem pelo distrito de Santa Cruz.



Rodovia ES 375 (Vargem Alta  Iconha)

Km 21, distrito de Princesa: interdição parcial, há passagem somente para veículos pequenos.

Km 26, trecho em fase final de recuperação, mas ainda em alerta por medida de segurança. Alternativa: acesso por Vargem Alta.



Rodovia ES 485 (Vargem Alta  Rio Novo do Sul)

Ponte de Virgínia Nova com interdição total. Alternativa: acesso a Rio Novo pela BR 101.

Rodovia ES 146 (Cachoeirinha  Matilde)

Desobstrução de pista no km 30,7 e no km 32. Parcialmente Interditado, queda de 2 barreiras, trânsito somente com 1 pista. Equipe já trabalhando no local e trecho total em alerta.

Rodovia ES 181 (Distrito de Anutiba  Muniz Freire)

Interditado no distrito de Anutiba e sem acesso devido à interdição da BR 482.

Interdição no trecho do entroncamento com a BR 262 a Muniz Freire.



Interditada Ponte sobre o Rio Itapemirim na ES 181, próximo a Comunidade da Placa, aproximadamente entre o km 64 e 65.



Rodovia ES 486 (Ponte Rio Castelo)

Ponte Interditada no Distrito de Duas Barras à Cachoeiro de Itapemirim.

Rodovia ES 080 (São Roque do Canaã  Boapaba  Colatina)

Alguns trechos estão em meia pista, equipes trabalhando na limpeza. Via em monitoramento, possíveis barreiras podem cair.

Rodovia ES 379 (Castelo)  Entroncamento ES 166

Interditado km 107,4 Contorno de Aracuí, em Castelo, entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves e o entroncamento com a ES 166

Rodovia ES 391 (Mimoso do Sul)

Via totalmente desobstruída.

Rodovia ES 493(Guaçuí  Divino São Lourenço)

Totalmente Interditada no trecho da ES 493 e ES 185.

Rodovia ES 165 (Monte Vênus - Castelo)

Totalmente Interditado no Contorno de Aracuí.

Alerta para a Serra de Pontões, equipes em tratativas de desobstrução.



Rodovia ES 166 (Venda Nova do Imigrante  Castelo)

Interditado à partir do km 35.

Rodovia ES 483 (Cachoeiro de Itapemirim)