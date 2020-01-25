Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relatório do DER

Chuva no ES: veja quais são as rodovias estaduais interditadas

Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) divulgou alerta neste sábado (25)

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 12:16
Efeitos da chuva em Muniz Freire, na região do Caparaó, neste sábado (25) Crédito: Internauta | A Gazeta
O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) alerta: houve queda de barreiras em diversos pontos de rodovias estaduais do Espírito Santo devido às fortes chuvas que atingiram o Estado entre a noite de sexta-feira (24) e a manhã deste sábado (25). Confira a lista atualizada:

CONFIRA AS RODOVIAS ESTADUAIS COM INTERDIÇÃO TOTAL OU PARCIAL

Rodovia ES 146  
-Km 32, em Cachoeirinha com interdição parcial, desvio provisório. Equipes trabalhando no local.
Rodovia ES 445
Em Aracruz, interdição total. Alerta para o km 16. Equipes trabalhando no local.
Rodovia ES 177
Entre Mimoso do Sul e Muqui o trecho foi desobstruído, mas continua sendo monitorado.

Veja Também

Defesa Civil de Irupi diz que situação da cidade é crítica

Chuva no ES: criança é soterrada em Iúna

Chuva no ES: rio sobe 8 metros e inunda a cidade de Castelo

Rodovia ES 185
  •  Iúna x Ibitirama: interdição total.
  •  Km 66 e km 500: os trechos estão interditados.
  • Iúna x Ibitirama: interdição total.

Rodovia ES 482

ES 482 interdição total no trevo para Muniz Freire.
Rodovia ES 164
  • ES 164 x BR 262: trecho desobstruído, mas em monitoramento.
  • ES 164 está interditada totalmente somente na Ponte sobre o Rio Fruteiras, devido às cheias .
Rodovia ES 484
Entre São Pedro e Itaci, Muniz Freire, interdição total. Houve rompimento da rodovia.
Rodovia ES 297
  • Ponte de Itabapoana e Iuru com interdição total.
  • Trevo de Acesso ao Contorno de Apiacá com interdição total. 
  • Alternativa de acesso: desvio pela RJ 230 por Bom Jesus à BR 101, saindo próximo ao Morro do Coco.
Rodovia ES 379
  • Entre Irupi e a BR 262 há interdição total.
  • Caparaó: alternativa de passagem pelo distrito de Santa Cruz.
Rodovia ES 375 (Vargem Alta  Iconha)
  • Km 21, distrito de Princesa: interdição parcial, há passagem somente para veículos pequenos.
  • Km 26, trecho em fase final de recuperação, mas ainda em alerta por medida de segurança. Alternativa: acesso por Vargem Alta.
Rodovia ES 485 (Vargem Alta  Rio Novo do Sul)
Ponte de Virgínia Nova com interdição total. Alternativa: acesso a Rio Novo pela BR 101.
Rodovia ES 146 (Cachoeirinha  Matilde)
Desobstrução de pista no km 30,7 e no km 32. Parcialmente Interditado,  queda de 2 barreiras, trânsito somente com 1 pista. Equipe já trabalhando no  local e trecho total em alerta.
Rodovia ES 181 (Distrito de Anutiba  Muniz Freire)
  • Interditado no distrito de Anutiba e sem acesso devido à interdição da BR 482. 
  • Interdição no trecho do entroncamento com a BR 262 a Muniz Freire.
  • Interditada Ponte sobre o Rio Itapemirim na ES 181, próximo a Comunidade da Placa, aproximadamente entre o km 64 e 65.
Rodovia ES 486 (Ponte Rio Castelo)
Ponte Interditada no Distrito de Duas Barras à Cachoeiro de Itapemirim.
Rodovia ES 080 (São Roque do Canaã  Boapaba  Colatina)
Alguns trechos estão em meia pista, equipes trabalhando na limpeza. Via em monitoramento, possíveis barreiras podem cair.
Rodovia ES 379 (Castelo)  Entroncamento ES 166
Interditado km 107,4 Contorno de Aracuí, em Castelo, entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves e o entroncamento com a ES 166
Rodovia ES 391 (Mimoso do Sul)
Via totalmente desobstruída.
Rodovia ES 493(Guaçuí  Divino São Lourenço)
Totalmente Interditada no trecho da ES 493 e ES 185.
Rodovia ES 165 (Monte Vênus - Castelo)
  • Totalmente Interditado no Contorno de Aracuí.
  • Alerta para a Serra de Pontões, equipes em tratativas de desobstrução.
Rodovia ES 166 (Venda Nova do Imigrante  Castelo)
Interditado à partir do km 35.
Rodovia ES 483 (Cachoeiro de Itapemirim)
Interdição total da Ponte Pacotuba x Bururama, sobre o Rio Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados