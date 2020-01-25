Chuva no ES: veja quais são as rodovias estaduais interditadas

O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) alerta: houve queda de barreiras em diversos pontos de rodovias estaduais do Espírito Santo devido às fortes chuvas que atingiram o Estado entre a noite de sexta-feira (24) e a manhã deste sábado (25). Confira a lista atualizada:
CONFIRA AS RODOVIAS ESTADUAIS COM INTERDIÇÃO TOTAL OU PARCIAL
Rodovia ES 146
-Km 32, em Cachoeirinha com interdição parcial, desvio provisório. Equipes trabalhando no local.
Rodovia ES 445
Em Aracruz, interdição total. Alerta para o km 16. Equipes trabalhando no local.
Rodovia ES 177
Entre Mimoso do Sul e Muqui o trecho foi desobstruído, mas continua sendo monitorado.
Rodovia ES 185
- Iúna x Ibitirama: interdição total.
- Km 66 e km 500: os trechos estão interditados.
- Iúna x Ibitirama: interdição total.
Rodovia ES 482
ES 482 interdição total no trevo para Muniz Freire.
Rodovia ES 164
- ES 164 x BR 262: trecho desobstruído, mas em monitoramento.
- ES 164 está interditada totalmente somente na Ponte sobre o Rio Fruteiras, devido às cheias .
Rodovia ES 484
Entre São Pedro e Itaci, Muniz Freire, interdição total. Houve rompimento da rodovia.
Rodovia ES 297
- Ponte de Itabapoana e Iuru com interdição total.
- Trevo de Acesso ao Contorno de Apiacá com interdição total.
- Alternativa de acesso: desvio pela RJ 230 por Bom Jesus à BR 101, saindo próximo ao Morro do Coco.
Rodovia ES 379
- Entre Irupi e a BR 262 há interdição total.
- Caparaó: alternativa de passagem pelo distrito de Santa Cruz.
Rodovia ES 375 (Vargem Alta Iconha)
- Km 21, distrito de Princesa: interdição parcial, há passagem somente para veículos pequenos.
- Km 26, trecho em fase final de recuperação, mas ainda em alerta por medida de segurança. Alternativa: acesso por Vargem Alta.
Rodovia ES 485 (Vargem Alta Rio Novo do Sul)
Ponte de Virgínia Nova com interdição total. Alternativa: acesso a Rio Novo pela BR 101.
Rodovia ES 146 (Cachoeirinha Matilde)
Desobstrução de pista no km 30,7 e no km 32. Parcialmente Interditado, queda de 2 barreiras, trânsito somente com 1 pista. Equipe já trabalhando no local e trecho total em alerta.
Rodovia ES 181 (Distrito de Anutiba Muniz Freire)
- Interditado no distrito de Anutiba e sem acesso devido à interdição da BR 482.
- Interdição no trecho do entroncamento com a BR 262 a Muniz Freire.
- Interditada Ponte sobre o Rio Itapemirim na ES 181, próximo a Comunidade da Placa, aproximadamente entre o km 64 e 65.
Rodovia ES 486 (Ponte Rio Castelo)
Ponte Interditada no Distrito de Duas Barras à Cachoeiro de Itapemirim.
Rodovia ES 080 (São Roque do Canaã Boapaba Colatina)
Alguns trechos estão em meia pista, equipes trabalhando na limpeza. Via em monitoramento, possíveis barreiras podem cair.
Rodovia ES 379 (Castelo) Entroncamento ES 166
Interditado km 107,4 Contorno de Aracuí, em Castelo, entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves e o entroncamento com a ES 166
Rodovia ES 391 (Mimoso do Sul)
Via totalmente desobstruída.
Rodovia ES 493(Guaçuí Divino São Lourenço)
Totalmente Interditada no trecho da ES 493 e ES 185.
Rodovia ES 165 (Monte Vênus - Castelo)
- Totalmente Interditado no Contorno de Aracuí.
- Alerta para a Serra de Pontões, equipes em tratativas de desobstrução.
Rodovia ES 166 (Venda Nova do Imigrante Castelo)
Interditado à partir do km 35.
Rodovia ES 483 (Cachoeiro de Itapemirim)
Interdição total da Ponte Pacotuba x Bururama, sobre o Rio Itapemirim.