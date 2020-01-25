Chuva no ES: quedas de árvores e barreiras interditam a BR 262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta motoristas, desde o início deste sábado (25), sobre diversos pontos de interdições na BR 262 devido a quedas de árvores e barreiras. Segundo as equipes, há interdições em Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, além de pontos em Ibatiba e Iúna, no Caparaó capixaba.

Trânsito fica bloqueado em alguns pontos do Espírito Santo por causa de queda de barreiras Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta

De acordo com a PRF, entre os quilômetros 80 ao 101 há vários locais com interdições parciais, sendo que no km 86 há bloqueio total da pista. Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, o quilômetro 71 também está totalmente interditado. Uma queda de barreira também interditou a rodovia estadual que liga a comunidade de Victor Hugo, em Marechal Floriano, a São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves.

Atualização: às 15h30 a PRF informou que o km 172 foi liberado completamente e o km 168 tem uma pista liberada, funcionando com sistema de pare e siga. O km 82 também tem interdição apenas parcial. Às 17h30 foi informado que a BR 482 tem pista totalmente interditada no km 75, em Alegre. Já a BR 101 segue sem interdições.

Uma queda de árvore interditou parcialmente a rodovia que liga Afonso Cláudio à comunidade de Barcelos. "Há 55 alertas de risco para o Espírito Santo. Pedimos à população capixaba que evite se deslocar para essas áreas do extremo Sul do Estado a não ser que haja extrema necessidade", pediu o tenente-coronel.

A PRF orienta que, em dias de chuva, motoristas redobrem a atenção nas estradas.