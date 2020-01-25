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Chuva no ES: quedas de árvores e barreiras interditam a BR 262

PRF informa que há vários pontos de interdições na BR, sendo que em dois locais o bloqueio é total

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 07:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 07:54
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta motoristas, desde o início deste sábado (25), sobre diversos pontos de interdições na BR 262 devido a quedas de árvores e barreiras. Segundo as equipes, há interdições em Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, além de pontos em Ibatiba e Iúna, no Caparaó capixaba.
Trânsito fica bloqueado em alguns pontos do Espírito Santo por causa de queda de barreiras Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
De acordo com a PRF, entre os quilômetros 80 ao 101 há vários locais com interdições parciais, sendo que no km 86 há bloqueio total da pista. Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, o quilômetro 71 também está totalmente interditado. Uma queda de barreira também interditou a rodovia estadual que liga a comunidade de Victor Hugo, em Marechal Floriano, a São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves.
Atualização: às 15h30 a PRF informou que o km 172 foi liberado completamente e o km 168 tem uma pista liberada, funcionando com sistema de pare e siga. O km 82 também tem interdição apenas parcial. Às 17h30 foi informado que a BR 482 tem pista totalmente interditada no km 75, em Alegre. Já a BR 101 segue sem interdições.
Uma queda de árvore interditou parcialmente a rodovia que liga Afonso Cláudio à comunidade de Barcelos. "Há 55 alertas de risco para o Espírito Santo. Pedimos à população capixaba que evite se deslocar para essas áreas do extremo Sul do Estado a não ser que haja extrema necessidade", pediu o tenente-coronel.
A PRF orienta que, em dias de chuva, motoristas redobrem a atenção nas estradas.
  • Acenda os faróis
  • Diminua a velocidade
  • Aumente a distância para os demais veículos

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