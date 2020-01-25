Muro ameaça cair e Defesa Civil de Vitória interdita casas em Fradinhos

Defesa Civil realizou interdição nesta sexta-feira (24), no bairro Fradinhos Crédito: Diego Alves/PMV

Por conta de um possível desabamento de um muro em Fradinhos, bairro da Capital, a Defesa Civil de Vitória interditou pelo menos quatro casas no local. O muro é de um depósito da Secretaria Municipal de Educação e possui rachaduras, ameaçando desabar e comprometer a estrutura dos imóveis próximos. Segundo relato dos moradores, o problema não é recente e, sempre que começa a chover, a preocupação aumenta.

Desde 2014, quando a gente começou a observar essas rachaduras, essas infiltrações, a gente começou a acionar o 156. Temos diversos protocolos, pedindo a presença de Defesa Civil para uma avaliação mais técnica. Vieram, não deram retorno. E em 2015 eu abri um processo. A questão da urgência da obra, de uma contenção, desde 2015 nada foi tomado, providência nenhuma. Isso é angustiante para a gente, disse a servidora pública Patrícia Monjardim.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil de Vitória, Sidineia Santos, a equipe foi enviada ao local após o chamado de uma moradora que estava apreensiva com o muro. A defesa Civil do município ainda afirma que não há risco de desabamento imediato, mas técnicos recomendaram a interdição do local para garantir a segurança dos moradores.

Foram oferecidos abrigos para as famílias, mas não houve adesão, informa o órgão. A prefeitura ainda detalha que vai contratar a obra emergencial para a reforma do muro.

Defesa Civil interditou casas em Fradinhos, Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

INTERDIÇÕES NO JABURU

Durante a semana, no Morro do Jaburu, 40 famílias foram aconselhadas a deixarem suas residências , por risco de deslizamento de uma pedra no local. O abrigo da prefeitura, localizado em Andorinhas, também foi oferecido. Todos também podem optar pelo Bolsa Moradia. O valor, que pode chegar ao valor de um salário mínimo, deve ser usado exclusivamente para locação de moradia.