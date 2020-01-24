Força da chuva abre cratera e interdita rodovia em Aracruz

Cratera se abriu na lateral da pista após as chuvas que atingiram o município Crédito: Reprodução TV Gazeta/Norte

A rodovia ES 445 segue interditada em Aracruz, no Norte do Estado. Uma cratera se abriu na lateral da pista após as chuvas que atingiram o município na noite da última quarta-feira (22). De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER), não existe previsão de liberação do trecho e um desvio foi feito em uma estrada rural da região.

A via conhecida como estrada das carretas, liga a BR 101, no distrito de Jacupemba, ao litoral de Aracruz. De acordo com o DER a cratera se abriu quando as manilhas não suportaram a força da água.

Como existe risco de desmoronamento de outras partes da rodovia, o local foi sinalizado e o trânsito interrompido na região.

De acordo com o DER, a orientação é que os motoristas sigam por um desvio na estrada da cachoeirinha. O trecho de quatro quilômetros passa por uma plantação de eucalipto e não é asfaltado e também requer atenção dos condutores já que está cheio de lama.

A via conhecida como estrada das carretas, liga a BR 101 ao litoral de Aracruz Crédito: TV Gazeta/Norte

O DER informou ainda que técnicos foram ao local, mas ainda não há previsão de quando as obras de recuperação vão começar.

QUASE 200 MM DE CHUVA