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Chuvas no ES

Força da chuva abre cratera e interdita rodovia em Aracruz

De acordo com o DER não existe previsão de liberação do trecho e um desvio foi feito em uma estrada rural da região

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 20:16
Cratera se abriu na lateral da pista após as chuvas que atingiram o município Crédito: Reprodução TV Gazeta/Norte
A rodovia ES 445 segue interditada em Aracruz, no Norte do Estado. Uma cratera se abriu na lateral da pista após as chuvas que atingiram o município na noite da última quarta-feira (22). De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER), não existe previsão de liberação do trecho e um desvio foi feito em uma estrada rural da região.
A via conhecida como estrada das carretas, liga a BR 101, no distrito de Jacupemba, ao litoral de Aracruz. De acordo com o DER a cratera se abriu quando as manilhas não suportaram a força da água.

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Como existe risco de desmoronamento de outras partes da rodovia, o local foi sinalizado e o trânsito interrompido na região. 
De acordo com o DER, a orientação é que os motoristas sigam por um desvio na estrada da cachoeirinha. O trecho de quatro quilômetros passa por uma plantação de eucalipto e não é asfaltado e também requer atenção dos condutores já que está cheio de lama.
A via conhecida como estrada das carretas, liga a BR 101 ao litoral de Aracruz Crédito: TV Gazeta/Norte
O DER informou ainda que técnicos foram ao local, mas ainda não há previsão de quando as obras de recuperação vão começar.

QUASE 200 MM DE CHUVA

Entre quarta e quinta-feira, quando o trecho da rodovia cedeu, Aracruz registrou o maior nível de chuva em todo o Espírito Santo, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, foram 193,03 milímetros de chuva.

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