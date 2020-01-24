Chuva no ES: confira as rodovias com interdição e as rotas alternativas

Diante do volume de chuva que vem caindo no Estado desde a última semana, que também deve se estender ao longo deste sábado (25), alguns trechos de rodovias estaduais foram afetados, gerando interdições e desvios. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), são quatro pontos com restrições, ao passo que duas localidades já tiveram acesso liberado.
Dentre as rodovias afetadas, está a Rodovia Vargem Alta, em Iconha (ES 375), no km 21, correspondente ao distrito de Princesa. Na região há interdição parcial, com passagem somente para veículos pequenos. Também no km 26 há bloqueio, neste caso total. A via alternativa tem acesso por Vargem Alta.
Também na Rodovia Vargem Alta, já em Rio Novo do Sul (ES 485), há restrição de passagem pela ponte do distrito de Virgínia Nova. A rota alternativa apresentada é a de acesso a Rio Novo pela BR 101.
Na Rodovia São Roque do Canaã, de Boapaba a Colatina (ES 080), há interdição parcial, com trechos com tráfego em meia pista por medida de segurança.
Por fim, a Rodovia Vila do Riacho (ES 445), chamada de Estrada das Carretas, tem interdição parcial de uma via. A alternativa é feita por questões de segurança, com desvio em estrada de chão.
ACESSO LIBERADO
Tiveram acesso liberado o trecho da Rodovia Alfredo Chaves (ES 148), na altura de Cachoeirinha, no sentido da BR 262, e a Rodovia São José de Fruteiras (ES 184), por meio da ponte do local.
RODOVIAS FEDERAIS
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento não existem trechos interditados nas rodovias federais no Espírito Santo. O trânsito está livre na BR 101 e na BR 262.