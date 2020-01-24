Inpe alerta para mais temporais no sábado em praticamente todo o ES

O Espírito Santo está em alerta para chuvas intensas desde o início da semana e ainda sofre as consequências do ciclone subtropical Kurumí, que se formou no mar do Rio de Janeiro, mas que traz rajadas de vento, ressaca com ondas de até 5 metros de altura e ainda pode provocar temporais nesta sexta-feira (24).
E de fato, o prognóstico climático para o final de semana do capixaba não é dos melhores. Além do alerta vigente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, emitiu novos avisos para o sábado: um para chuvas intensas e outro para o acumulado de chuva.
Este aviso de atenção estende-se entre a zero hora e 23h59 deste sábado (25) e abrange, principalmente, os municípios das regiões Serrana, Sul, Caparaó, Grande Vitória e parte da Noroeste.
Confira a lista completa de municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Uma das explicações para um volume de precipitação tão elevado neste mês de janeiro em todo o Estado é o fato do Espírito Santo estar na área abrangida pelo fenômeno conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, como explicado por Geovanni Dolif, pesquisador e meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemandem).
Os moradores das cidades litorâneas também devem se preparar para a chance de ventos costeiros, ainda por consequência do fenômeno Kurumí. Este aviso de atenção, contudo encerra-se ao meio-dia deste sábado e é válido para as cidades de Anchieta, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Itaúnas, Marataízes, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.