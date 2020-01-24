Inpe alerta para mais temporais no sábado em praticamente todo o ES

Faixa em alerta para chuva se prolonga até o Espírito Santo, que está sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul Crédito: Reprodução/Inpe

O Espírito Santo está em alerta para chuvas intensas desde o início da semana e ainda sofre as consequências do ciclone subtropical Kurumí , que se formou no mar do Rio de Janeiro, mas que traz rajadas de vento, ressaca com ondas de até 5 metros de altura e ainda pode provocar temporais nesta sexta-feira (24).

E de fato, o prognóstico climático para o final de semana do capixaba não é dos melhores. Além do alerta vigente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, emitiu novos avisos para o sábado: um para chuvas intensas e outro para o acumulado de chuva.

Este aviso de atenção estende-se entre a zero hora e 23h59 deste sábado (25) e abrange, principalmente, os municípios das regiões Serrana, Sul, Caparaó, Grande Vitória e parte da Noroeste.

Confira a lista completa de municípios:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Uma das explicações para um volume de precipitação tão elevado neste mês de janeiro em todo o Estado é o fato do Espírito Santo estar na área abrangida pelo fenômeno conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul , como explicado por Geovanni Dolif, pesquisador e meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemandem).