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Mais chuva

Inpe alerta para mais temporais no sábado em praticamente todo o ES

Espírito Santo já está em atenção desde o início da semana por conta do clima de instabilidade e ainda sofre as consequências do ciclone Kurumí. Novo aviso meteorológico ainda chama atenção para o acumulado de água em curto espaço de tempo

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:27
Faixa em alerta para chuva se prolonga até o Espírito Santo, que está sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul Crédito: Reprodução/Inpe
O Espírito Santo está em alerta para chuvas intensas desde o início da semana e ainda sofre as consequências do ciclone subtropical Kurumí, que se formou no mar do Rio de Janeiro, mas que traz rajadas de vento, ressaca com ondas de até 5 metros de altura e ainda pode provocar temporais nesta sexta-feira (24).
E de fato, o prognóstico climático para o final de semana do capixaba não é dos melhores. Além do alerta vigente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, emitiu novos avisos para o sábado: um para chuvas intensas e outro para o acumulado de chuva.

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Este aviso de atenção estende-se entre a zero hora e 23h59 deste sábado (25) e abrange, principalmente, os municípios das regiões Serrana, Sul, Caparaó, Grande Vitória e parte da Noroeste.

Confira a lista completa de municípios:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Uma das explicações para um volume de precipitação tão elevado neste mês de janeiro em todo o Estado é o fato do Espírito Santo estar na área abrangida pelo fenômeno conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, como explicado por Geovanni Dolif,  pesquisador e meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemandem).

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Os moradores das cidades litorâneas também devem se preparar para a chance de ventos costeiros, ainda por consequência do fenômeno Kurumí. Este aviso de atenção, contudo encerra-se ao meio-dia deste sábado e é válido para as cidades de Anchieta, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Itaúnas, Marataízes, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

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