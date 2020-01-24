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Temporal no Sul do ES

Dezoito famílias desalojadas após chuva forte em São José do Calçado

O Rio Calçado subiu e a região mais atingida foi o Centro da cidade. Além de casas, ruas ficaram alagadas e comércios foram atingidos pela água

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 14:30
18 famílias desalojadas após chuvas em São José do Calçado Crédito: Defesa Civil de São José do Calçado
A madrugada desta sexta-feira (24) foi de chuva em várias cidades do Sul do Espírito Santo. No município de São José do Calçado, o Rio Calçado subiu, invadiu residências e 18 famílias estão desalojadas. As informações são da Defesa Civil Municipal.
Além de casas, ruas ficaram alagadas e comércios foram atingidos pela água. A região mais atingida foi o Centro da cidade e a prefeitura informou que está trabalhando no atendimento às pessoas de maior vulnerabilidade, como idosos e acamados. As famílias desalojadas estão em casas de familiares e vizinhos.
A Defesa Civil informou que o município amanheceu com muitas ruas tomadas pela água, mas disse que o nível do rio começou a baixar em seguida. Moradores e comerciantes trabalham na limpeza dos imóveis e os prejuízos ainda não foram contabilizados. Confira fotos de como ficou a cidade:

18 famílias desalojadas após chuvas em São José do Calçado

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