Dezoito famílias desalojadas após chuva forte em São José do Calçado

18 famílias desalojadas após chuvas em São José do Calçado Crédito: Defesa Civil de São José do Calçado

A madrugada desta sexta-feira (24) foi de chuva em várias cidades do Sul do Espírito Santo. No município de São José do Calçado, o Rio Calçado subiu, invadiu residências e 18 famílias estão desalojadas. As informações são da Defesa Civil Municipal.

Além de casas, ruas ficaram alagadas e comércios foram atingidos pela água. A região mais atingida foi o Centro da cidade e a prefeitura informou que está trabalhando no atendimento às pessoas de maior vulnerabilidade, como idosos e acamados. As famílias desalojadas estão em casas de familiares e vizinhos.

A Defesa Civil informou que o município amanheceu com muitas ruas tomadas pela água, mas disse que o nível do rio começou a baixar em seguida. Moradores e comerciantes trabalham na limpeza dos imóveis e os prejuízos ainda não foram contabilizados. Confira fotos de como ficou a cidade: