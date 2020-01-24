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Reconstrução

Exército faz mutirão de limpeza em escola de Iconha devastada pela chuva e lama

Mais de 100 alunos da pré-escola Asteria Siqueira Miranda estão sem aulas. Sete escolas do município foram afetadas

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 12:03
Exército faz mutirão de limpeza em escola de Iconha Crédito: Fernando Madeira
Piso, paredes, carteiras, materiais pedagógicos e eletrodomésticos tomados pela lama. A pré-escola Asteria Siqueira Miranda, localizada no centro de Iconha, no Sul do Estado, é uma das sete unidades escolares afetadas pela enxurrada que devastou a cidade na última sexta-feira (17).

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Uma equipe do Exército iniciou um mutirão de limpeza e de reorganização do prédio na manhã desta sexta-feira (24).  O prédio está com cerca de 20 centímetros de lama no piso. Marcas na parede indicam que a chuva alcançou mais de 1 metro da parede. A diretora Arethilsa Vassoler Checon Vieira disse que 168 alunos estão sem aulas. 
Secretaria de Educação do município decidiu adiar o início das aulas em 13 escolas. Não há previsão de quando o ano letivo vai começar na cidade. São 1.800 alunos do município e 1.595 estudam nas escolas que foram afetadas. 

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Livros, registros, material didático, carteiras, computadores, tudo foi perdido. O acesso às escolas também está prejudicado. De acordo com a diretora, o governo municipal fez uma avaliação das escolas.
"Nossa escola vai ser dada como perda total. Temos de convocar a Defesa Civil para avaliar o prédio e ver como vamos proceder. Ainda não sabemos como será, mas vai dar tudo certo. Vamos conseguir superar mais essa"
Arethilsa Vassoler Checon Vieira  - Diretora

Exército faz mutirão de limpeza em escola de Iconha

VEJA QUAIS ESCOLAS FORAM AFETADAS

  • Creche Municipal Professora Zeca, em Bom Destino                                                                                                                                                                   
  • Creche Municipal Sinhá Rosa, no Centro                                                                                                                                                                                                     
  • Pre escola Astéria Siqueira Miranda, no Centro                                                                                                                                                                               
  • Escola municipal de ensino fundamental Padre Assis, no Centro                                                                                                                                           
  • Escola municipal de pré e ensino fundamental Isabelo Fontana, em Duas Barras                                                                                                           
  • Escola municipal de pré e ensino fundamental Marcelino Biancardi, Ilha do Coco                                                                                                       
  • Escola municipal de Ensino Fundamental Rosita Salvador Cardoso, Bom Destino

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