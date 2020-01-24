Exército faz mutirão de limpeza em escola de Iconha devastada pela chuva e lama

Piso, paredes, carteiras, materiais pedagógicos e eletrodomésticos tomados pela lama. A pré-escola Asteria Siqueira Miranda, localizada no centro de Iconha, no Sul do Estado, é uma das sete unidades escolares afetadas pela enxurrada que devastou a cidade na última sexta-feira (17).
Uma equipe do Exército iniciou um mutirão de limpeza e de reorganização do prédio na manhã desta sexta-feira (24). O prédio está com cerca de 20 centímetros de lama no piso. Marcas na parede indicam que a chuva alcançou mais de 1 metro da parede. A diretora Arethilsa Vassoler Checon Vieira disse que 168 alunos estão sem aulas.
A Secretaria de Educação do município decidiu adiar o início das aulas em 13 escolas. Não há previsão de quando o ano letivo vai começar na cidade. São 1.800 alunos do município e 1.595 estudam nas escolas que foram afetadas.
Livros, registros, material didático, carteiras, computadores, tudo foi perdido. O acesso às escolas também está prejudicado. De acordo com a diretora, o governo municipal fez uma avaliação das escolas.
"Nossa escola vai ser dada como perda total. Temos de convocar a Defesa Civil para avaliar o prédio e ver como vamos proceder. Ainda não sabemos como será, mas vai dar tudo certo. Vamos conseguir superar mais essa"
Exército faz mutirão de limpeza em escola de Iconha
VEJA QUAIS ESCOLAS FORAM AFETADAS
- Creche Municipal Professora Zeca, em Bom Destino
- Creche Municipal Sinhá Rosa, no Centro
- Pre escola Astéria Siqueira Miranda, no Centro
- Escola municipal de ensino fundamental Padre Assis, no Centro
- Escola municipal de pré e ensino fundamental Isabelo Fontana, em Duas Barras
- Escola municipal de pré e ensino fundamental Marcelino Biancardi, Ilha do Coco
- Escola municipal de Ensino Fundamental Rosita Salvador Cardoso, Bom Destino