Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Chuva em Iconha: a história de destruição na cidade em grandes enchentes
Fotos

Chuva em Iconha: a história de destruição na cidade em grandes enchentes

Um levantamento feito pela reportagem aponta que enchentes são registradas no município desde 1942

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 15:40
Enchente em Iconha (5/12/1984) Crédito: Romero Mendonça/A Gazeta
As chuvas que provocaram um cenário de destruição e desespero para os moradores  de Iconha, Sul do Espírito Santo, no último fim de semana, também já assombraram a população ribeirinha nos anos de 1942, 1984 e 1994.
Imagens publicadas nas redes sociais ao longo desta semana, datadas em dezembro de 1942, mostram o nível elevado do Rio Iconha e a comunidade tomada pelas águas. Não há informações sobre mortes por causa do temporal naquele período.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
Moradores de Iconha após enchente de 1984 Crédito: Romero Mendonça/A Gazeta
Já o acervo fotográfico e os arquivos de reportagens publicadas em A Gazeta também atestam a força da água nos anos de 1984 e 1994. Em dezembro de 1984, uma enxurrada destruiu casas, estradas, derrubou pontes e deixou centenas de moradores fora de casa.

Veja Também

Ciclone Kurumí: entenda o fenômeno e os reflexos no ES

À época, o então prefeito Darci Marchiori decretou estado de calamidade pública. O Hospital e Maternidade Danilo de Castro Monteiro, localizado no Centro da cidade, ficou alagado e teve destruídos medicamentos, roupas de cama e arquivos médicos.
Quase 10 anos depois, em março de 1994, uma forte chuva causou prejuízos em GuarapariIconhaAnchieta Rio Novo do Sul. Em Iconha, pelo menos 10 casas caíram por causa das chuvas. À época, a BR 101,  perto de Iconha, foi interditada por algumas horas.

Enchentes atingiram Iconha em 1942, 1984 e 1994

NATURAL DE ICONHA, DOUTOR EM EDUCAÇÃO RELEMBRA TRAGÉDIAS

O professor de História e doutor em Educação, Aldieris Caprini, de 40 anos, nasceu em Iconha. Ele saiu da cidade do Sul em 2005 e se mudou para Grande Vitória. Já produziu um livro didático sobre a cidade natal e prepara um projeto sobre a história do município.

Veja Também

Vídeo mostra rodovia completamente destruída após chuvas no Sul do ES

Segundo Aldieris, a enchente de 1942 deixou as ruas alagadas, moradores fora de casa e provocou transtornos porque também prejudicou alguns acessos às comunidades. Ele observa que há poucos registros da década de 1940.
"Nas enchentes de 1984 e 1994, houve uma grande mobilização. Nos dois casos teve mutirão de limpeza, doações de alimentos e a prefeitura fez um trabalho de reconstrução de casas que foram atingidas e condenadas por causa das chuvas "
Aldieris Caprini - Professor de História

MEDIÇÃO DAS CHUVAS

O metereologista Hugo Ramos, do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), explicou que o pluviômetro, instrumento que mede a quantidade de chuva, foi instalado na sede do município em julho de 1947. Já no distrito de Duas Barras, zona rural da cidade, o equipamento foi montado em abril de 1957.
Chuvas deixam rastro de destruição em Iconha, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Os dados mostram que o volume de chuva na sede de Iconha foram menores daqueles ocorridos em Duas Barras. Já em relação às últimas chuvas, ainda não foi possível fechar os dados desses pluviômetros por causa da falta de comunicação, finalizou.

Veja Também

Tropa do Exército chega a Iconha após destruição provocada pela chuva

Refugiados da Venezuela em Iconha vivem novo drama após chuva

Historiadores tentam recuperar documentos do Centro Cultural de Iconha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados