Chuva em Iconha: a história de destruição na cidade em grandes enchentes

Enchente em Iconha (5/12/1984) Crédito: Romero Mendonça/A Gazeta

Imagens publicadas nas redes sociais ao longo desta semana, datadas em dezembro de 1942, mostram o nível elevado do Rio Iconha e a comunidade tomada pelas águas. Não há informações sobre mortes por causa do temporal naquele período.

Moradores de Iconha após enchente de 1984 Crédito: Romero Mendonça/A Gazeta

Já o acervo fotográfico e os arquivos de reportagens publicadas em A Gazeta também atestam a força da água nos anos de 1984 e 1994. Em dezembro de 1984, uma enxurrada destruiu casas, estradas, derrubou pontes e deixou centenas de moradores fora de casa.

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À época, o então prefeito Darci Marchiori decretou estado de calamidade pública. O Hospital e Maternidade Danilo de Castro Monteiro , localizado no Centro da cidade, ficou alagado e teve destruídos medicamentos, roupas de cama e arquivos médicos.

Iconha, Anchieta e Quase 10 anos depois, em março de 1994, uma forte chuva causou prejuízos em Guarapari Rio Novo do Sul . Em Iconha, pelo menos 10 casas caíram por causa das chuvas. À época, a BR 101, perto de Iconha, foi interditada por algumas horas.

Enchentes atingiram Iconha em 1942, 1984 e 1994

NATURAL DE ICONHA, DOUTOR EM EDUCAÇÃO RELEMBRA TRAGÉDIAS

O professor de História e doutor em Educação, Aldieris Caprini, de 40 anos, nasceu em Iconha. Ele saiu da cidade do Sul em 2005 e se mudou para Grande Vitória. Já produziu um livro didático sobre a cidade natal e prepara um projeto sobre a história do município.

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Segundo Aldieris, a enchente de 1942 deixou as ruas alagadas, moradores fora de casa e provocou transtornos porque também prejudicou alguns acessos às comunidades. Ele observa que há poucos registros da década de 1940.

"Nas enchentes de 1984 e 1994, houve uma grande mobilização. Nos dois casos teve mutirão de limpeza, doações de alimentos e a prefeitura fez um trabalho de reconstrução de casas que foram atingidas e condenadas por causa das chuvas " Aldieris Caprini - Professor de História

MEDIÇÃO DAS CHUVAS

O metereologista Hugo Ramos, do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ), explicou que o pluviômetro, instrumento que mede a quantidade de chuva, foi instalado na sede do município em julho de 1947. Já no distrito de Duas Barras, zona rural da cidade, o equipamento foi montado em abril de 1957.

Chuvas deixam rastro de destruição em Iconha, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira