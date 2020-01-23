Tropa do Exército chega a Iconha após destruição provocada pela chuva

A tropa do Exército chegou em Iconha na manhã desta quinta-feira (23), um dos municípios atingidos pela chuva na semana passada. Os militares vão auxiliar nos trabalhos de limpeza e reestruturação das cidades que ficaram embaixo d'água, com a cheia dos rios. O comboio conta com cinco caminhões, que transportam tropa, além de água potável, água comum e uma unidade médica.
Cinco dias após a enchente que fez casas desabarem, interrompeu atividades em escolas, unidades de saúde e comércio e isolou comunidades inteiras, a população de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves, ainda enfrenta desafios na organização na limpeza de ruas e casas, cobertas de lama e entulho.