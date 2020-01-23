Tropa do Exército chega a Iconha após destruição provocada pela chuva

A tropa do Exército chegou em Iconha na manhã desta quinta-feira (23), um dos municípios atingidos pela chuva na semana passada. Os militares vão auxiliar nos trabalhos de limpeza e reestruturação das cidades que ficaram embaixo d'água, com a cheia dos rios. O comboio conta com cinco caminhões, que transportam tropa, além de água potável, água comum e uma unidade médica.