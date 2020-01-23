Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Tropa do Exército chega a Iconha após destruição provocada pela chuva
Chuva no ES

Tropa do Exército chega a Iconha após destruição provocada pela chuva

Militares vão auxiliar nos trabalhos de limpeza e reestruturação das cidades que ficaram embaixo d'água, com a cheia dos rios

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 12:07
A tropa do Exército chegou em Iconha na manhã desta quinta-feira (23), um dos municípios atingidos pela chuva na semana passada. Os militares vão auxiliar nos trabalhos de limpeza e reestruturação das cidades que ficaram embaixo d'água, com a cheia dos rios. O comboio conta com cinco caminhões, que transportam tropa, além de água potável, água comum e uma unidade médica.
Cinco dias após a enchente que fez casas desabarem, interrompeu atividades em escolas, unidades de saúde e comércio e isolou comunidades inteiras, a população de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves, ainda enfrenta desafios na organização na limpeza de ruas e casas, cobertas de lama e entulho.

Tropa do Exército chega ao centro de Iconha para ações após destruição causada pela chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'
Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados