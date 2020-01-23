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Aumento

Chuva no ES: mais de três mil pessoas estão fora de casa

Aumento na tarde desta quinta-feira (23) se deve ao maior número de desalojados em Iconha; situação melhorou em Vargem Alta

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 20:06
Desalojados de Iconha estão na Igreja Católica da cidade Crédito: Fernando Madeira
A quantidade de desabrigados e desalojados devido às chuvas na região Sul do Espírito Santo voltou a subir. Ao todo, são 3.269 pessoas que estão fora das respectivas casas. (veja lista completa no final da matéria)
O aumento se deve à alteração no número relativo aos desalojados em Iconha, que saltou de 523 para 989  um crescimento de aproximadamente 89%. Por outro lado, o número de desabrigados na cidade diminuiu, passando de 22 para 13. O município também permanece com uma mulher desaparecida e quatro mortes.

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A atualização feita pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil também traz outras duas mudanças positivas: a saída de Aracruz da lista (que havia aparecido com 16 desalojados) e a melhora da situação em Vargem Alta, que teve um decréscimo de 28 pessoas desalojadas (de 1020 para 992).

ABAIXO, A LISTA COMPLETA:

  • Iconha: 989 desalojados, 13 desabrigados, 1 desaparecido e 4 mortes
  • Alfredo Chaves: 1107 desalojados, 2 feridos e 3 mortes
  • Vargem Alta: 992 desalojados e 58 desabrigados
  • Anchieta: 92 desalojados e 3 desabrigados
  • Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados

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