Casagrande: pelo menos 300 casas serão reconstruídas no Sul do ES

Nesta quinta-feira (23), em visita às cidades destruídas pelas chuvas no Sul do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que mais de 300 casas precisarão ser reconstruídas na região.
"O número é aproximado porque ainda estamos fazendo o levantamento dos danos, mas certamente teremos que realizar a construção dessas 300 casas para pessoas de baixa renda. A situação das comunidades ainda é muito delicada", afirmou o governador.
Para poder suprir a demanda, o Estado recorrerá ao Governo Federal. "Na segunda-feira (27), terei uma reunião para identificar os recursos federais que vamos precisar. Se imaginar que teremos que construir 300 casas, incluindo o lote e a infraestrutura, temos um valor significativo", explicou Casagrande.
RECONSTRUÇÃO DE 100 PONTES
Além do anúncio referente às habitações, o governador também afirmou que vai buscar ajuda federal para reconstruir mais de 100 pontes nas cidades do Sul do Estado. "Começamos a partir da próxima semana, mas é um trabalho que vai demorar um tempo, porque a destruição que vivenciamos foi muito forte", adiantou.
APOIO DO EXÉRCITO
Também nesta quinta-feira (23), o Exército chegou a Iconha para auxiliar nos trabalhos de limpeza e reconstrução da cidade. O efetivo enviado é de 40 militares. "Nesse momento, o mais importante é focar em instalações essenciais, como escolas e hospitais, que não podem ficar parados", defendeu o Tenente-Coronel Alves, do 38º Batalhão de Infantaria.
Enquanto este restabelecimento não acontece, a população de Iconha conta com uma unidade médica do Exército, que também enviou caminhões-pipa de água potável. A expectativa é que os trabalhos da tropa sejam expandidos para as cidades de Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.