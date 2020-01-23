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Chuva no ES

Casagrande: pelo menos 300 casas serão reconstruídas no Sul do ES

Anúncio aconteceu nesta quinta-feira (23); governador explicou que o número é aproximado, já que o levantamento dos danos ainda está sendo feito

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 17:16
Nesta quinta-feira (23), em visita às cidades destruídas pelas chuvas no Sul do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que mais de 300 casas precisarão ser reconstruídas na região. 
"O número é aproximado porque ainda estamos fazendo o levantamento dos danos, mas certamente teremos que realizar a construção dessas 300 casas para pessoas de baixa renda. A situação das comunidades ainda é muito delicada", afirmou o governador.
Para poder suprir a demanda, o Estado recorrerá ao Governo Federal. "Na segunda-feira (27), terei uma reunião para identificar os recursos federais que vamos precisar. Se imaginar que teremos que construir 300 casas, incluindo o lote e a infraestrutura, temos um valor significativo", explicou Casagrande.

RECONSTRUÇÃO DE 100 PONTES

Além do anúncio referente às habitações, o governador também afirmou que vai buscar ajuda federal para reconstruir mais de 100 pontes nas cidades do Sul do Estado. "Começamos a partir da próxima semana, mas é um trabalho que vai demorar um tempo, porque a destruição que vivenciamos foi muito forte", adiantou.

APOIO DO EXÉRCITO

Também nesta quinta-feira (23), o Exército chegou a Iconha para auxiliar nos trabalhos de limpeza e reconstrução da cidade. O efetivo enviado é de 40 militares. "Nesse momento, o mais importante é focar em instalações essenciais, como escolas e hospitais, que não podem ficar parados", defendeu o Tenente-Coronel Alves, do 38º Batalhão de Infantaria.
Enquanto este restabelecimento não acontece, a população de Iconha conta com uma unidade médica do Exército, que também enviou caminhões-pipa de água potável. A expectativa é que os trabalhos da tropa sejam expandidos para as cidades de Alfredo ChavesVargem Alta e Rio Novo do Sul.

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