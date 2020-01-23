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Tristeza

Mais de 2.900 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Sul do ES

Aumento é causado pela mudança no número de pessoas que estão fora de casa em Iconha; outros quatro municípios também têm vítimas

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 21:54
Diversas pessoas perderam tudo que tinham com as chuvas da última sexta-feura (17), em Iconha Crédito: Fernando Madeira
Subiu para 2.927 o número de pessoas que estão fora de casa em consequência das fortes chuvas que atingiram a Região Sul do Espírito Santo. A alteração representa um aumento superior a 24%, em relação ao relatório anterior, divulgado durante a manhã desta quarta-feira (22), também pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.
Todo esse aumento é por causa de mudanças na situação em Iconha, onde havia 55 desalojados e 22 desabrigados. No final desta tarde, esses casos já saltaram para 126 e 523, respectivamente. Ao todo, considerando as cinco cidades atingidas, há 2.342 pessoas desalojadas e 585 desabrigadas.

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Apesar de ser o maior número de pessoas fora de casa desde as chuvas da última sexta-feira (17), a elevação era esperada. No primeiro momento, fazíamos uma resposta emergencial de resgate e envio de suprimentos. Agora começa a parte burocrática, de contabilização dessas vítimas, já tinha adiantado o Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros.
Além dos desabrigados e desalojados, uma mulher ainda está desaparecida e sete pessoas já perderam a vida  quatro em Iconha e três em Alfredo Chaves. Até o momento, quatro delas tiveram as identidades reveladasAlex Hantequeste Sofiate, Alaércio Tavares e o casal de idosos Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS

  • Iconha: 126 desalojados e 523 desabrigados
  • Alfredo Chaves: 1107 desalojados
  • Vargem Alta: 1006 desalojados e 58 desabrigados
  • Anchieta: 92 desabrigados
  • Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados

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