Mais de 2.900 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Sul do ES

Subiu para 2.927 o número de pessoas que estão fora de casa em consequência das fortes chuvas que atingiram a Região Sul do Espírito Santo. A alteração representa um aumento superior a 24%, em relação ao relatório anterior, divulgado durante a manhã desta quarta-feira (22), também pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.
Todo esse aumento é por causa de mudanças na situação em Iconha, onde havia 55 desalojados e 22 desabrigados. No final desta tarde, esses casos já saltaram para 126 e 523, respectivamente. Ao todo, considerando as cinco cidades atingidas, há 2.342 pessoas desalojadas e 585 desabrigadas.
Apesar de ser o maior número de pessoas fora de casa desde as chuvas da última sexta-feira (17), a elevação era esperada. No primeiro momento, fazíamos uma resposta emergencial de resgate e envio de suprimentos. Agora começa a parte burocrática, de contabilização dessas vítimas, já tinha adiantado o Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros.
Além dos desabrigados e desalojados, uma mulher ainda está desaparecida e sete pessoas já perderam a vida quatro em Iconha e três em Alfredo Chaves. Até o momento, quatro delas tiveram as identidades reveladas: Alex Hantequeste Sofiate, Alaércio Tavares e o casal de idosos Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa.
CONFIRA A LISTA COMPLETA DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS
- Iconha: 126 desalojados e 523 desabrigados
- Alfredo Chaves: 1107 desalojados
- Vargem Alta: 1006 desalojados e 58 desabrigados
- Anchieta: 92 desabrigados
- Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados