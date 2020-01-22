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Drama no Sul

Após casa desabar, mulher também perde emprego em Vargem Alta

A demissão ocorre menos de uma semana após a mulher perder a casa, que desabou após as fortes chuvas no município

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 12:49
Denair Alves de Azevedo, moradora do Morro do Sal, em Vargem Alta. Perdeu tudo, inclusive o emprego, acabou de ser demitida. Crédito: Fernando Madeira
Perdeu a casa e agora o emprego. Esse é o drama de Denair Alves, moradora do Morro do Sal, em Vargem Alta. Uma das vítimas do temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo, Denair recebeu, na terça-feira (21), a notícia que seria desligada de uma empresa que presta serviços para uma escola na cidade.
A demissão ocorre menos de uma semana após a mulher perder a casa, que desabou após as fortes chuvas no município.
"Vou ter que começar do zero, depender de todo mundo. Já passei por três enchentes, mas agora foi pior. Trabalho há muito tempo nessa escola e agora estou desempregada. Trabalho até dia 11 de aviso e depois?", desabafa chorando a moradora."Minha saúde está precária. Tenho cinco hérnias de disco. Olha minha situação. Entrei aqui com toda saúde e nem saúde eu tenho", continuou Denair.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, Vargem Alta tem 212 pessoas desalojadas e 63 desabrigadas. O município está abrigando os moradores na Escola Estadual Presidente Luebke e na Escola Municipal Pedra Branca.
O município registrou vários pontos de alagamentos, deslizamentos de terra e pontes danificadas. Algumas comunidades ainda estão sem comunicação, água potável e energia elétrica.
Com informações de Vilmara Fernandes. 

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