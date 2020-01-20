Vídeo registra exato momento em que casa desaba em Vargem Alta

Vídeo registra exato momento em que uma casa desaba em Vargem Alta Crédito: Internauta

Em um vídeo, enviado por um internauta, é possível ver o momento exato em que a casa desaba e toda a estrutura cai no Rio Novo. Segundo Mara Barbosa, moradora da localidade, vizinhos ajudavam a retirar móveis e objetos da casa quando perceberam que o imóvel iria cair.

"Minha filha também estava lá. Eles estavam retirando as coisas lá de dentro e correram quando a casa começou a cair. Ninguém se machucou, mas foi um susto" Mara Barbosa - Moradora de Vargem Alta

O rio começou a baixar um pouco, mas ainda estamos com muito medo porque o tempo está fechado e parecendo que vai chover mais, finalizou Mara, que também teve parte da sua residência levada pela água, na noite da sexta-feira (17). A moradora e seus familiares estão abrigados na casa de uma vizinha.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, Vargem Alta tem 212 pessoas desalojadas e 63 desabrigadas. O município está abrigando os moradores na Escola Estadual Presidente Luebke e na Escola Municipal Pedra Branca.