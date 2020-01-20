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Vídeo registra exato momento em que casa desaba em Vargem Alta

Imagens aéreas mostram o desabamento e a região onde ocorreram outros deslizamentos no município. Moradores conseguiram sair antes que toda a estrutura caísse no Rio Novo

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 14:19
Vídeo registra exato momento em que uma casa desaba em Vargem Alta Crédito: Internauta
Uma casa desabou neste domingo (19), na localidade conhecida como Morro do Sal, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, após o município ser atingido por fortes chuvas que aumentou o nível do rio e várias residências foram atingidas, na última sexta-feira (17).
Em um vídeo, enviado por um internauta, é possível ver o momento exato em que a casa desaba e toda a estrutura cai no Rio Novo. Segundo Mara Barbosa,  moradora da localidade, vizinhos ajudavam a retirar móveis e objetos da casa quando perceberam que o imóvel iria cair.
"Minha filha também estava lá. Eles estavam retirando as coisas lá de dentro e correram quando a casa começou a cair. Ninguém se machucou, mas foi um susto"
Mara Barbosa - Moradora de Vargem Alta
O rio começou a baixar um pouco, mas ainda estamos com muito medo porque o tempo está fechado e parecendo que vai chover mais, finalizou Mara, que também teve parte da sua residência levada pela água, na noite da sexta-feira (17). A moradora e seus familiares estão abrigados na casa de uma vizinha.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, Vargem Alta tem 212 pessoas desalojadas e 63 desabrigadas. O município está abrigando os moradores na Escola Estadual Presidente Luebke e na Escola Municipal Pedra Branca.
O município registrou vários pontos de alagamentos, deslizamentos de terra e pontes danificadas. Algumas comunidades ainda estão sem comunicação, água potável e energia elétrica.

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