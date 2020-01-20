Vídeo registra exato momento em que casa desaba em Vargem Alta

Uma casa desabou neste domingo (19), na localidade conhecida como Morro do Sal, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, após o município ser atingido por fortes chuvas que aumentou o nível do rio e várias residências foram atingidas, na última sexta-feira (17).
Em um vídeo, enviado por um internauta, é possível ver o momento exato em que a casa desaba e toda a estrutura cai no Rio Novo. Segundo Mara Barbosa, moradora da localidade, vizinhos ajudavam a retirar móveis e objetos da casa quando perceberam que o imóvel iria cair.
"Minha filha também estava lá. Eles estavam retirando as coisas lá de dentro e correram quando a casa começou a cair. Ninguém se machucou, mas foi um susto"
O rio começou a baixar um pouco, mas ainda estamos com muito medo porque o tempo está fechado e parecendo que vai chover mais, finalizou Mara, que também teve parte da sua residência levada pela água, na noite da sexta-feira (17). A moradora e seus familiares estão abrigados na casa de uma vizinha.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, Vargem Alta tem 212 pessoas desalojadas e 63 desabrigadas. O município está abrigando os moradores na Escola Estadual Presidente Luebke e na Escola Municipal Pedra Branca.
O município registrou vários pontos de alagamentos, deslizamentos de terra e pontes danificadas. Algumas comunidades ainda estão sem comunicação, água potável e energia elétrica.