Vargem Alta estima prejuízo de R$ 5 milhões após chuva

Alto Pombal, interior de Vargem Alta Crédito: Internauta

A prefeitura de Vargem Alta , região Serrana do Estado, ainda contabiliza os estragos causados pelas fortes chuvas da última sexta-feira (03). O prefeito do município, João Altoé, estima que as perdas cheguem a R$ 5 milhões. Por conta dos prejuízos, o município decretou situação de emergência nesta segunda-feira (06).

Segundo Altoé, a semana será de trabalho intenso de uma força tarefa para normalizar a situação causada pela chuva, principalmente no interior. Houve o transbordamento dos rios Fruteiras e Rio Novo, deslizamento de barreiras e estradas foram interditadas. Taquarussu, Ardisson, Fruteiras Nova, Pombal e Pedra Branca foram as localidades mais afetadas, de acordo com o município.

Famílias tiveram prejuízos na produção Crédito: Internauta

Eu acredito que podemos chegar até esse número, R$ 5 milhões. Foram muitas avarias, muitos prejuízos, são lavouras inteiras que despencaram de morro a baixo. Realmente, temos que conhecer esse número, mas acreditamos que chegue próximo a isso, afirmou o prefeito.

Carro ficou atolado em meio a deslizamento de terra Crédito: internauta

Estamos em um verdadeiro enfrentamento e desafio. Conseguimos recuperar estradas e pontes. Não é fácil, pois muitos locais que tiveram deslizamentos teremos que remover isso com caçambas. Tudo isso vai demandar um tempo para chegar ao normal. Em Alto Pombal, que tem 30 anos, teremos que recompor a estrada, disse João Altoé.

Após ser publicado no diário oficial, o documento precisa ser homologado pelos governos estadual e federal.

PESSOAS CONTINUAM FORA DE CASA NO ES