Sete casas destruídas e mais de 50 pessoas desalojadas em Vargem Alta

Chuva causa estragos nas comunidades de Pombal de Cima e Alto Pombal, ambas em Vargem Alta Crédito: Otávio Fiorin Panetto

A chuva que atingiu o município de Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, na última sexta-feira (03), causou vários estragos e, pelo menos cinco comunidades foram fortemente afetadas, com registro de residências destruídas e famílias desalojadas.

Segundo informações da Prefeitura de Vargem Alta, uma pessoa ficou ferida, sete casas foram destruídas, uma residência interditada pela Defesa Civil e 52 pessoas desalojadas. A chuva ainda provocou o transbordamento do Rio Fruteiras e do Rio Novo, o deslizamento de barreiras e a interrupção de estradas.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil/COMPDEC divulgou uma nota explicando que em curto período de tempo choveu 103 milímetros e foram registrados alagamentos, inundações, danos estruturais e prejuízos materiais

Taquarussu, Ardisson, Fruteiras Nova, Pombal e Pedra Branca foram as comunidades mais afetadas. De acordo com a prefeitura, equipes estão desde a manhã de sábado (4) trabalhando na limpeza, na liberação de vias e no levantamento e atendimento das vítimas atingidas pelo temporal.

Chuva causa estragos nas comunidades de Pombal de Cima e Alto Pombal em Vargem Alta

CHUVA EM GUAÇUÍ

Em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, Sul do ES, a chuva chegou na noite deste sábado (4) e também causou transtornos na área urbana e rural do município. A prefeitura informou que choveu durante horas e o volume de água foi acima do previsto.

Foram registrados transbordamento de córregos, ruas alagadas e prejuízos materiais para alguns moradores que tiveram as casas invadidas pela água da chuva. Na manhã deste domingo (5), as equipes da prefeitura foram acionadas para desobstruir as ruas e vias onde ocorreram desmoronamentos e limpeza de vários pontos da cidade.

O secretário de Obras de Guaçuí, Marcello Lougom Rodolfo, disse que o trabalho continuará na segunda-feira (6). "Já mapeamos todos os locais onde a chuva causou problemas e estamos trabalhando para resolver o que é mais urgente. Amanhã (6) estaremos desde cedo trabalhando para solucionar todas as situações."