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Chuva no ES

Mulher é resgatada por vizinhos após ter casa soterrada em Vargem Alta

Temporal causou deslizamento de terra e vítima conseguiu ser retirada dos escombros com a ajuda dos moradores, que improvisaram usando uma rede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 15:35

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 15:35

Um deslizamento de terra quase acabou em tragédia na localidade de Taquarussu, área rural de Vargem Alta, Sul do Espírito Santo. Por conta das fortes chuvas que atingiram a região nesta sexta-feira (3),  um deslizamento de terra deixou parte dos moradores isolados. Uma residência chegou a ser atingida e soterrada, ferindo uma mulher que ficou presa nos escombros de uma casa.
Desesperados, os vizinhos socorreram a senhora, uma aposentada de 92 anos. Juntos, a resgataram usando uma rede, em uma área de risco.

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De acordo com a Prefeitura de Vargem Alta,  após ser resgatada, a mulher foi encaminhada para o pronto-atendimento da cidade. A idosa quebrou as duas pernas e está foi transferida para internação na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Seu estado é estável.
Aproximadamente cinco mil pessoas, em nove distritos do município, estão sem água potável devido às chuvas. Órgãos responsáveis trabalham para o reabastecimento do serviço ainda neste sábado (4).

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