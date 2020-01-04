Mulher é resgatada por vizinhos após ter casa soterrada em Vargem Alta

Taquarussu, área rural de Vargem Alta, Sul do Espírito Santo. Por conta das um deslizamento de terra deixou parte dos moradores isolados. Uma residência chegou a ser atingida e soterrada, ferindo uma mulher que ficou presa nos escombros de uma casa. Um deslizamento de terra quase acabou em tragédia na localidade deárea rural dePor conta das fortes chuvas que atingiram a região nesta sexta-feira (3),um deslizamento de terra deixou parte dos moradores isolados. Uma residência chegou a ser atingida e soterrada, ferindo uma mulher que ficou presa nos escombros de uma casa.

Desesperados, os vizinhos socorreram a senhora, uma aposentada de 92 anos. Juntos, a resgataram usando uma rede, em uma área de risco.

De acordo com a Prefeitura de Vargem Alta, após ser resgatada, a mulher foi encaminhada para o pronto-atendimento da cidade. A idosa quebrou as duas pernas e está foi transferida para internação na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Seu estado é estável.

Aproximadamente cinco mil pessoas, em nove distritos do município, estão sem água potável devido às chuvas. Órgãos responsáveis trabalham para o reabastecimento do serviço ainda neste sábado (4).