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Estragos no interior

Veja vídeos e fotos das inundações após chuva forte no Sul do ES

Ruas e casas ficaram alagadas e queda de barreiras deixou comunidades de Vargem Alta sem acesso

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 13:04
A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nesta sexta-feira (3) deixou um rastro de estragos em vários municípios da Região Sul. Houve queda de barreiras em estradas, desmoronamentos e casas tomadas pela água.  
  Vargem Alta foi uma das principais cidades atingidas pelo temporal, nas localidades de Taquarussu, Pombal, Ardisson, Fruteiras Nova e Vila Maria. Seis famílias do distrito de Pedra Branca estão desalojadas depois que o nível do rio subiu. Internautas de A Gazeta registraram imagens de ruas e de prejuízos após residências ficaram alagadas. Veja abaixo:

Veja fotos e vídeos das inundações após a chuva forte nas cidades do Sul do ES

Outro problema é a falta de água nas proximidades da localidade de Fruteiras e alguns locais que ficaram sem aceso por causa da chuva.  A Defesa Civil de Vargem Alta informou que  máquinas já estão em alguns locais para desobstruir os acessos às comunidades e que o órgão está fazendo o levantamento de todos os prejuízos da região.
Em Castelo, a defesa civil informou que choveu bastante na área urbana e rural do município. No interior,  houve interdição nas localidades de Córrego da Prata e em Patrimônio do Ouro. Na zona rural ocorreu queda de barreira e dois imóveis foram atingidos, deixando duas famílias desalojadas. Elas foram para a casa de parentes. 
Em Muniz Freire, apesar do forte temporal não houve grandes prejuízos. O muro de uma casa caiu e atingiu a garagem no bairro Santa Cecília, mas ninguém ficou ferido. A família permanece em casa.  A equipe da defesa civil informou que está monitorando a situação. (Com informações da TV Gazeta Sul)

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