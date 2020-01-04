Veja vídeos e fotos das inundações após chuva forte no Sul do ES

A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nesta sexta-feira (3) deixou um rastro de estragos em vários municípios da Região Sul. Houve queda de barreiras em estradas, desmoronamentos e casas tomadas pela água.

Vargem Alta foi uma das principais cidades atingidas pelo temporal, nas localidades de Taquarussu, Pombal, Ardisson, Fruteiras Nova e Vila Maria. Seis famílias do distrito de Pedra Branca estão desalojadas depois que o nível do rio subiu. Internautas de A Gazeta registraram imagens de ruas e de prejuízos após residências ficaram alagadas. Veja abaixo:

Veja fotos e vídeos das inundações após a chuva forte nas cidades do Sul do ES

Outro problema é a falta de água nas proximidades da localidade de Fruteiras e alguns locais que ficaram sem aceso por causa da chuva. A Defesa Civil de Vargem Alta informou que máquinas já estão em alguns locais para desobstruir os acessos às comunidades e que o órgão está fazendo o levantamento de todos os prejuízos da região.

Em Castelo, a defesa civil informou que choveu bastante na área urbana e rural do município. No interior, houve interdição nas localidades de Córrego da Prata e em Patrimônio do Ouro. Na zona rural ocorreu queda de barreira e dois imóveis foram atingidos, deixando duas famílias desalojadas. Elas foram para a casa de parentes.