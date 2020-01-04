Chuva no ES: Aracruz tem 31 desabrigados após chuva forte

Chuva deixa 31 desabrigados em Aracruz, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A chuva que atinge o Espírito Santo desde a tarde de sexta-feira (3) deixou 31 pessoas desabrigadas em Aracuz, no Norte do Espírito Santo. A cidade registrou o segundo maior volume de chuva no Estado, nas últimas horas. Além disso, outras 25 pessoas estão desalojadas - abrigadas em casa de parentes ou amigos - em pelo menos seis municípios.

VOLUME DE CHUVA

A Serra continua liderando o ranking de municípios onde mais choveu nas últimas 24 horas, seguida por Aracruz, João Neiva e Castelo.

Serra 173.88 mm

Aracruz 146.97 mm

João Neiva 111.81 mm

Castelo 109.26 mm

Muniz Freire 102.20 mm

Vitória 101.45 mm

Ibiraçu 101.20 mm

Afonso Cláudio 100.25 mm

Fundão 93.40 mm

Cariacica 89.35 mm

Itaguaçu 85.37 mm

Ponto Belo 85.20 mm

Brejetuba 85.20 mm

Mucurici 81.80 mm

São Domingos Do Norte 81.59 mm

Vila Velha 78.22 mm

Venda Nova Do Imigrante 72.60 mm

Santa Teresa 70.03 mm

Baixo Guandu 64.60 mm

Barra De São Francisco 63.89 mm

Colatina 62.92 mm

Domingos Martins 62.83 mm

Vila Pavão 60.00 mm

ARACRUZ

Uma forte chuva atingiu o município de Aracruz nesta sexta-feira (3), na região Norte do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil, diversas ruas ficaram alagadas e houve queda de muros. No momento, o município registra 146,97 milímetros de acumulados de chuva nas últimas 24 horas.



Segundo informações da TV Gazeta, moradores da rua José Coutinho da Rocha, no Centro de Aracruz, fecharam o local com os móveis destruídos com o alagamento ocasionado pela chuva. A água subiu tanto que até um bote foi usado para resgatar os moradores. No bairro Segatto, na rua Wilson Rogério Sarmento, praticamente todas as casas ficaram alagadas.

De acordo com informações preliminares da Defesa Civil de Aracruz, em seis horas, o volume de chuva registrado foi de 126 milímetros, sendo que a previsão era que chovesse cerca de 60 mililitros. Durante a última noite, foram registrados vários pontos de alagamento. Na baixada do bairro Polivalente, a água chegou a subir por cerca de um metro. Na rodoviária a água também atingiu essa mesma altura. Também houve alagamento na rua Antônio Soares. Segundo a Defesa Civil, a água nesses locais escoou cerca de uma hora após as chuvas terem cessado. Na manhã deste sábado (4), a situação está normalizada.

Também houve queda de muros e barrancos na região da Sede de Aracruz. O município já está com os maquinários nas ruas fazendo a limpeza dos principais pontos afetados. Sete famílias estão desabrigadas. Elas foram levadas a um abrigo da Prefeitura de Aracruz, estão sendo acompanhadas por Assistentes Sociais e receberam toda assistência necessária.

*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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