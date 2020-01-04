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Chuva no Sul

Empresa em que funcionários ficaram feridos em incêndio é atingida por lama

Devido a forte chuva em Vargem Alta e em outros municípios do ES nesta sexta-feira (3), fábrica de mariolas onde churrasqueira explodiu no fim do ano foi atingida por barragem de lama

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 13:39
Empresa de Mariola é atingida por forte chuva nesta sexta (3) Crédito: Reprodução
Devido a forte chuva no Espírito Santo nesta sexta-feira (3), uma empresa de mariolas foi atingida por uma barragem de lama em Vargem Alta, no Sul do Estado. Em dezembro de 2019, dez funcionários ficaram feridos após uma explosão em uma churrasqueira durante uma confraternização de fim de ano da mesma empresa. Com a nova tragédia, não há data para a reabertura da fábrica. 
Segundo o proprietário Jailton Pessin, desde a explosão na churrasqueira todos os funcionários da fábrica entraram de férias, portanto não havia ninguém no local quando a barragem atingiu o local. 
"A lama entrou em diversas partes da empresa, a parte mais atingida foi o estoque que tinha açúcar e papelão. O prejuízo é de R$ 300 a 400 mil, fora o tempo que vou ficar parado, a minha previsão de reabertura era para o dia 13 de janeiro, mas agora eu não sei mais"
Jailton Pessin - Proprietário da empresa de mariolas

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EXPLOSÃO

Em reportagem feita por A Gazeta em dezembro, Jailton contou que cerca de 40 pessoas estavam realizando a confraternização do lado de fora da fábrica. Durante o evento, a churrasqueira apagou e funcionários jogaram álcool para tentar reacender o fogo, o que acabou causando uma explosão.

CHUVA EM VARGEM ALTA

A chuva no Espírito Santo causou diversos estragos em diversos pontos do Estado. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Vargem Alta está entre os municípios em situação de perigo, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios na região. Segundo a Defesa Civil, em Vargem Alta, uma mulher foi soterrada em Taquarussu, zona rural do município, mas foi resgatada por moradores e atendida no pronto-atendimento da cidade. 

Veja fotos e vídeos das inundações após a chuva forte nas cidades do Sul do ES

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