Incêndio em churrasqueira deixa dez feridos em Vargem Alta

Hospital Padre Olívio, em Vargem Alta, onde duas pessoas estão internadas Crédito: Divulgação / Prefeitura municipal de Vargem Alta

Dez funcionários de uma fábrica de mariola em Vargem Alta , no Sul do Estado, ficaram feridos após uma explosão em uma churrasqueira. Eles participavam de uma confraternização de fim de ano da empresa na noite desta sexta-feira (20). Pelo menos dois deles estão em estado grave, com queimaduras pelo corpo.

Segundo informações da TV Gazeta, a churrasqueira apagou durante a festa. Funcionários teriam jogado álcool para tentar reacender, o que acabou gerando uma explosão.

Dos dez feridos, quatro foram transferidos para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra , ainda na manhã deste sábado (21). Dois estavam em estado grave, segundo a secretaria de Saúde de Vargem Alta.

Durante a tarde, por volta das 15 horas, uma quinta vítima foi levada de Vargem Alta para o hospital na Serra, que é referência em queimados. Trata-se de uma mulher, a embaladora Edna Márcia Siqueira Menassa, de 47 anos, que estava no hospital Padre Olívio, no interior do Estado.

De acordo com o filho, ela teve queimaduras no rosto e nos braços. A situação dela é instável, mas ela está conversando, respirando bem, consciente, disse Lucas Siqueira.

Uma outra vítima - Alessandra Alves, 38 anos - foi a sexta pessoa a dar entrada no Jayme, ele chegou ao hospital na noite de sábado (22). No momento, ela está com o braço bem queimado. Ela queimou os dois braços, rosto, pescoço, está com bastante dor. E, infelizmente, vai ter que ser transferida para Vitória, disse Larissa Alves, parente de Alessandra.

Alessandra teve queimaduras pelo corpo e está internad Crédito: TV Gazeta

Outras quatro pessoas foram atendidas por equipes da saúde e liberadas. É o caso da funcionária Ana Bergamo, que teve queimaduras na cabeça e nos braços, mas de forma mais branda. Ela não está internada, mas precisou voltar ao hospital para fazer curativos. Estava todo mundo alegre, feliz. Deu um estouro, eu saí correndo, lembrou.

Segundo a secretária de Saúde do município, Ana Ignês Cereza, foi preciso chamar enfermeiros e técnicos que já estavam fora do expediente para ajudar no atendimento aos queimados. Para fazer a transferência das vítimas, foi pedido ajuda aos municípios vizinhos.

Mulher teve queimaduras no rosto e nos braços após explosão em churrasqueira, no ES Crédito: TV Gazeta