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Confraternização de fim de ano

Incêndio em churrasqueira deixa dez feridos em Vargem Alta

As vítimas eram funcionários de uma fábrica de mariolas e participavam de uma festa de fim de ano na empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 14:29

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 14:29

Hospital Padre Olívio, em Vargem Alta, onde duas pessoas estão internadas Crédito: Divulgação / Prefeitura municipal de Vargem Alta
Dez funcionários de uma fábrica de mariola em Vargem Alta, no Sul do Estado, ficaram feridos após uma explosão em uma churrasqueira. Eles participavam de uma confraternização de fim de ano da empresa na noite desta sexta-feira (20). Pelo menos dois deles estão em estado grave, com queimaduras pelo corpo. 
Segundo informações da TV Gazeta, a churrasqueira apagou durante a festa. Funcionários teriam jogado álcool para tentar reacender, o que acabou gerando uma explosão. 
Dos dez feridos, quatro foram transferidos para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, ainda na manhã deste sábado (21). Dois estavam em estado grave, segundo a secretaria de Saúde de Vargem Alta.
Durante a tarde, por volta das 15 horas, uma quinta vítima foi levada de Vargem Alta para o hospital na Serra, que é referência em queimados. Trata-se de uma mulher, a embaladora Edna Márcia Siqueira Menassa, de 47 anos, que estava no hospital Padre Olívio, no interior do Estado.
De acordo com o filho, ela teve queimaduras no rosto e nos braços. A situação dela é instável, mas ela está conversando, respirando bem, consciente, disse Lucas Siqueira.
Uma outra vítima - Alessandra Alves, 38 anos - foi a sexta pessoa a dar entrada no Jayme, ele chegou ao hospital na noite de sábado (22). No momento, ela está com o braço bem queimado. Ela queimou os dois braços, rosto, pescoço, está com bastante dor. E, infelizmente, vai ter que ser transferida para Vitória, disse Larissa Alves, parente de Alessandra.
Alessandra teve queimaduras pelo corpo e está internad Crédito: TV Gazeta
Outras quatro pessoas foram atendidas por equipes da saúde e liberadas. É o caso da funcionária Ana Bergamo, que teve queimaduras na cabeça e nos braços, mas de forma mais branda. Ela não está internada, mas precisou voltar ao hospital para fazer curativos. Estava todo mundo alegre, feliz. Deu um estouro, eu saí correndo, lembrou.

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Segundo a secretária de Saúde do município, Ana Ignês Cereza, foi preciso chamar enfermeiros e técnicos que já estavam fora do expediente para ajudar no atendimento aos queimados. Para fazer a transferência das vítimas, foi pedido ajuda aos municípios vizinhos. 
Mulher teve queimaduras no rosto e nos braços após explosão em churrasqueira, no ES Crédito: TV Gazeta
"Os hospitais de Jerônimo MonteiroCachoeiro de Itapemirim e Venda Nova nos atenderam e enviaram ambulâncias para ajudar na remoção dos feridos", conta. 
Ela afirma que o proprietário da fábrica acompanhou o socorro. Ele também estava no local no momento da explosão, mas não se feriu. 

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