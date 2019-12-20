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Sul do ES

Quedas de energia causam prejuízos no interior de Itapemirim

A reclamação é de produtores rurais, comerciantes e moradores, que sofrem com as consequências da falta de energia frequente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 16:00

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 16:00

Quedas de energia têm causado prejuízos no interior de Itapemirim Crédito: TV Gazeta
Quem mora nas comunidades de Sossego e Ilha do Gato, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, reclama das frequentes quedas de energia que têm causado prejuízos e danos à população. Segundo os moradores, o problema começou no dia 1º de dezembro, quando faltou energia pela primeira vez e não se estabilizou mais. Por conta disso, produtores rurais e comerciantes sofrem com os momentos sem luz.
O produtor rural Wander Leal da Neves trabalha na localidade de Sossego e utiliza a energia para produzir a alimentação das vacas. De acordo com ele, os prejuízos podem ser grandes. "A máquina de picar o capim funciona uns 30 minutos pela manhã e uns 20 minutos à tarde. Com essa falta de energia, as vacas ficaram dois dias sem alimentação. É um prejuízo que não dá para a gente calcular", afirma. 
Quedas de energia têm causado prejuízos no interior de Itapemirim Crédito: TV Gazeta
Além da alimentação dos animais, a ordenha e o armazenamento do leite foram prejudicados. Aqui, a gente tem a produção de aproximadamente 300 litros de leite por dia. A coleta para a indústria é a cada dois dias, ou seja, se faltar energia, eu perco 600 litros. Além disso, tem o prejuízo da tirada do leite, porque quando faz na ordenha, leva uma hora para tirar o leite, mas, na mão, com o balde, leva em torno de duas a três horas, completou o produtor.
Já na comunidade de Ilha do Gato, a Rosa Conceição tem um pequeno comércio que também sofre com as quedas de energia. Estou dando os picolés para os netos ou para alguém que chega aqui, porque quem vai comprar o picolé derretido?, questiona. 
Quedas de energia têm causado prejuízos no interior de Itapemirim Crédito: TV Gazeta
A geladeira da Lúcia Rodrigues queimou e ela acredita que o motivo tenha sido os piques de energia. "Com essa falta de luz, que vai e vem várias vezes, a geladeira deve ter queimado, porque antes ela funcionava normalmente", diz. 
Quedas de energia têm causado prejuízos no interior de Itapemirim Crédito: TV Gazeta
A Jacira Francisca tem 96 anos e está acamada há cerca de seis meses. Sem energia, ela tem buscado outras formas de se refrescar. "Eles (os familiares) me levam na cadeira lá para fora ou ficam abanando para aliviar o calor", conta a idosa. 

EDP

A EDP informou, por nota, que vai mandar uma equipe nas localidades para realizar inspeções e identificar o que tem provocado as quedas de energia para tomar as providências.

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