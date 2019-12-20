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Rodovia estadual

Motociclista sem CNH morre em acidente e motorista embriagada é presa em Piúma

Os veículos colidiram na ES-375 A motorista do carro teve a carteira de habilitação recolhida e foi presa por embriaguez ao volante, pagou fiança e foi liberada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 18:38

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 18:38

Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um motociclista de 37 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (20) ao se envolver em um acidente na ES-375, em Piúma, Litoral Sul do Estado. Ele colidiu com o veículo Chevrolet Cruze. A motorista do carro acidente sofreu apenas escoriações. Ela teve a carteira de habilitação recolhida e foi presa por embriaguez ao volante.
A batida aconteceu por volta de 1h30, no bairro Nova Esperança. Gelcinei dos Santos Junior, 37 anos, pilotava o ciclomotor Shineray de cor preta, sem placa. As circunstâncias do acidente não foram informadas pela Polícia Militar. Com o impacto, Gelcinei morreu no local. Ele não teria habilitação para pilotar moto.
A motorista do Cruze foi socorrida e levada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Piúma, pela ambulância do Samu, com algumas escoriações pelo corpo. Após ser liberada, foi encaminhada pela polícia até a Delegacia de Itapemirim.

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Ela teria se recusado a realizar o teste do bafômetro. Sendo confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, foi lavrado o flagrante e apreendida a carteira de habilitação dela.
A Polícia Militar informou que foi lavrado uma auto de infração de trânsito para a condutora envolvida, que teve a CNH recolhida e foi encaminhada à Delegacia Regional de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, a motorista foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrado pelo delegado de plantão.

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