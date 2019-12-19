Motociclista morre em acidente com carro em rodovia em Itapemirim

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (19), na ES 060, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, após se envolver em um acidente com um carro Chevrolet Cruze. A batida aconteceu em um trecho conhecido como Área dos Pinheiros.
A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Itapemirim foram ao local e confirmaram que o condutor da moto, identificado como Daniel Ferreira, morreu na hora. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
O trânsito não precisou ser interditado porque o carro e a moto ficaram às margens da rodovia. O estado de saúde do motorista do veículo e a causa do acidente não foram divulgados. Daniel trabalhava em uma empresa de internet, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado.