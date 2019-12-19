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Na  ES 060

Motociclista morre em acidente com carro em rodovia em Itapemirim

A batida aconteceu no trecho conhecido como Área dos Pinheiros. O condutor da moto morreu na hora e o que dirigia o Chevrolet Cruze não teve o estado de saúde informado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 12:28

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 12:28

Motociclista morre em acidente na ES 060, em Itapemirim Crédito: olheagora.com.br
Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (19), na ES 060, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, após se envolver em um acidente com um carro Chevrolet Cruze. A batida aconteceu em um trecho conhecido como Área dos Pinheiros.
Polícia Militar e a Guarda Municipal de Itapemirim foram ao local e confirmaram que o condutor da moto, identificado como Daniel Ferreira, morreu na hora. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

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O trânsito não precisou ser interditado porque o carro e a moto ficaram às margens da rodovia. O estado de saúde do motorista do veículo e a causa do acidente não foram divulgados. Daniel trabalhava em uma empresa de internet, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado.

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