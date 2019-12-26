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Foram 10 feridos

Duas vítimas do incêndio em churrasqueira no Sul do ES deixam hospital

O acidente aconteceu durante uma confraternização de fim de ano de uma empresa na última sexta-feira (20), em Vargem Alta, no Sul do ES. Das seis vítimas que estavam internadas no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, duas tiveram alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 13:37

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 13:37

Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Duas das seis vítimas do acidente com uma churrasqueira, ocorrido no último dia 20, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, durante a confraternização de fim de ano de uma fábrica de mariolas, que estavam internadas Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, tiveram alta e já deixaram o local. No total, dez funcionários da empresa ficaram feridos com a explosão da churrasqueira.
De acordo com o proprietário da empresa, Jailton Pessin, dos quatro funcionários feridos que permanecem internadas nesta quinta-feira (26), três estão com previsão de receberem alta em breve, e um deles continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento das queimaduras. Nenhum dos feridos corre risco de morte, segundo ele.

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Incêndio em churrasqueira deixa dez feridos em Vargem Alta

CONFRATERNIZAÇÃO

Jailton esclareceu que cerca de 40 pessoas estavam realizando a confraternização do lado de fora da fábrica. Durante o evento, a churrasqueira apagou e funcionários jogaram álcool para tentar reacendê-la, o que acabou causando a explosão.
"Estavam todos contentes porque era o último dia de trabalho antes das férias coletivas. Foi um susto muito grande, as pessoas que ficaram feridas estavam perto da churrasqueira", contou.

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