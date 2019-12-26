Duas vítimas do incêndio em churrasqueira no Sul do ES deixam hospital

Duas das seis vítimas do acidente com uma churrasqueira, ocorrido no último dia 20, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, durante a confraternização de fim de ano de uma fábrica de mariolas, que estavam internadas Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, tiveram alta e já deixaram o local. No total, dez funcionários da empresa ficaram feridos com a explosão da churrasqueira.
De acordo com o proprietário da empresa, Jailton Pessin, dos quatro funcionários feridos que permanecem internadas nesta quinta-feira (26), três estão com previsão de receberem alta em breve, e um deles continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento das queimaduras. Nenhum dos feridos corre risco de morte, segundo ele.
CONFRATERNIZAÇÃO
Jailton esclareceu que cerca de 40 pessoas estavam realizando a confraternização do lado de fora da fábrica. Durante o evento, a churrasqueira apagou e funcionários jogaram álcool para tentar reacendê-la, o que acabou causando a explosão.
"Estavam todos contentes porque era o último dia de trabalho antes das férias coletivas. Foi um susto muito grande, as pessoas que ficaram feridas estavam perto da churrasqueira", contou.