Duas vítimas do incêndio em churrasqueira no Sul do ES deixam hospital

Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o proprietário da empresa, Jailton Pessin, dos quatro funcionários feridos que permanecem internadas nesta quinta-feira (26), três estão com previsão de receberem alta em breve, e um deles continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento das queimaduras. Nenhum dos feridos corre risco de morte, segundo ele.

CONFRATERNIZAÇÃO

Jailton esclareceu que cerca de 40 pessoas estavam realizando a confraternização do lado de fora da fábrica. Durante o evento, a churrasqueira apagou e funcionários jogaram álcool para tentar reacendê-la, o que acabou causando a explosão.