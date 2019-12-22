Incêndio em Vargem Alta: seis ainda estão internados em hospital na Serra

Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Segundo o proprietário da empresa, Jailton Pessin, estão internadas cinco mulheres e um homem, todos eles funcionários do local. Três funcionárias chegaram a dar entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas somente uma das trabalhadoras permanece nesse setor. Das cinco pessoas que estão no quarto, três devem receber alta ainda nesta semana, segundo o empresário.

"Nenhum deles corre risco de morte e isso já é um alívio. Todos estão sendo muito bem tratados no Jayme e apresentam um quadro rápido de melhora, segundo o boletim divulgado pelo hospital", disse.

TRANSFERÊNCIA

Os seis funcionários da fábrica que foram transferidos para o hospital na Serra chegaram ao local de forma gradativa. Quatro pessoas foram levadas na manhã de sábado (21). Já durante a tarde, por volta das 15 horas, Edna Menassa, de 47 anos, que estava no Hospital Padre Olívio, no interior do Estado, foi transferida para o hospital na Serra.

De acordo com o filho, Edna teve queimaduras no rosto e nos braços. "A situação dela é instável, mas ela está conversando, respirando bem e consciente", disse Lucas Siqueira.

As transferências foram feitas com ajuda de enfermeiros e técnicos que estavam de folga. Eles foram chamados para dar suporte ao atendimento. Alessandra Alves, 38, foi a sexta pessoa a dar entrada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves  chegou ao local na noite de sábado (22).

"No momento, ela está com o braço bem queimado. Ela queimou os dois braços, rosto, pescoço e está com bastante dor", disse Larissa Alves, parente da vítima.

Outras quatro pessoas foram atendidas por equipes da saúde e liberadas. É o caso da funcionária Ana Bergamo, que teve queimaduras na cabeça e nos braços, mas de forma branda. Ela não está internada, mas precisou voltar ao hospital para fazer curativos. "Estava todo mundo alegre, feliz. Deu um estouro, eu saí correndo", lembrou.

CONFRATERNIZAÇÃO

Jailton esclareceu que cerca de 40 pessoas estavam realizando a confraternização do lado de fora da fábrica. Durante o evento, a churrasqueira apagou e funcionários jogaram álcool para tentar reacender, o que acabou causando uma explosão.