Chuva no ES: número de desalojados aumenta para 29 após temporal

Situação causada pelas chuvas em Aracruz Crédito: Internauta

O Espírito Santo está em estado de alerta por conta da forte chuva registrada nas últimas 24 horas. Segundo a Defesa Civil, neste sábado (4), o número de desalojados em todo o Estado subiu de 25 para 29 pessoas. A cidade com o maior número de desalojados é o município de Nova Venécia, localizado na Região Noroeste, onde nove pessoas estão fora de suas casas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a Serra continua sendo o município com o maior acumulado de chuva em todo o Estado, tendo registrado 173,68 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida, Aracruz teve 146,77 milímetros e João Neiva com 111,81 milímetros. Vitória aparece em sexto lugar, com 101,45 milímetros.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), reportou risco de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para os seguintes municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo, Monteiro, Laranja da Terra, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Estragos causados pelo temporal no Espírito Santo

OCORRÊNCIAS

ARACRUZ

Destelhamento parcial de um supermercado e de algumas residências;



Toldos do estacionamento de um shopping foram danificados;



Trecho da ES257 ficou sem energia;

No dia 03/01 novamente voltou a chover forte resultando em diversas ruas alagadas, queda de muros, ficou de passar maiores informações posteriormente.



NOVA VENÉCIA

Destelhamento de residência na Rua C, S/N, Aeroporto

Uma família desalojada, composta por 1 adulto e 4 crianças;

Queda de árvore na BR 381 (Rodovia do Café) próximo ao Polo Industrial, bairro São Cristóvão;

Danos em telhado na Rua São Jorge, N 70, Padre Geane;

Destelhamento total em residência, Rua Pinheiros S/N, Bairro São Francisco, atrás da Distribuidora da Itaipava. Uma família desalojada, 2 adultos e 2 crianças.

VILA PAVÃO

Algumas residências parcialmente destelhadas.

Queda de árvore.



PANCAS

Queda de árvore na rodovia que liga Pancas ao distrito de Lajinha. A rodovia foi desobstruída.

COLATINA

Destelhamento de algumas residências no bairro Novo Horizonte.

Parte de uma residência colapsou e o telhado cedeu.

Desabamento da parede de um imóvel.

Desabamento de uma parede sobre o telhado de edificação em nível inferior. Os imóveis foram parcialmente interditados.

VILA VELHA

Vento forte provocou o destelhamento de uma igreja no bairro Vila Garrido.

SERRA

Poste com risco de queda, bairro Belvedere;

Desabamento de muro nos bairros Vista da Serra II e Jardim Guanabara;

Desabamento de residência de dois andares no bairro Maria Niobe, até o momento uma vítima localizada (possível óbito).



IBIRAÇU

Edificação com risco estrutural. Será vistoriada pela COMPDEC - 1 Família Desalojada.



SANTA LEOPOLDINA

Destelhamento de uma residência no centro do município. Uma família desalojada, 04 pessoas.

Queda de árvore na rodovia ES-80, atendida pelo CBMES.



VITÓRIA

Desabamento de muro no bairro Tabuazeiro.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Foram registrados alguns pontos de alagamentos em ruas do município.



VARGEM ALTA

Movimento de massa sobre residência com registro de uma pessoa soterrada em Taquaruçu, zona Rural do município.



CARIACICA

Queda de muro, colocando em risco de desabamento de residência em Itaciba, uma família foi retirada de sua residência de forma preventiva para melhor análise do local amanhã.

ITARANA

Vários pontos de alagamentos e queda de um muro no Centro, sem vítimas.



JAGUARÉ