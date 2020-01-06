Inpe alerta para chuva forte, raios e ventania em 40 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo aviso de atenção para chuva forte no Espírito Santo nesta segunda-feira (6). Segundo o órgão, 40 cidades localizadas nas regiões Norte, Noroeste, Central, Caparaó, Sul e Serrana vão registrar chuva de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas ocasionais, rajadas de vento de forte intensidade e eventual queda de granizo. O aviso é válido até às 23h59 desta segunda.