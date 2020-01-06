Inpe alerta para chuva forte, raios e ventania em 40 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo aviso de atenção para chuva forte no Espírito Santo nesta segunda-feira (6). Segundo o órgão, 40 cidades localizadas nas regiões Norte, Noroeste, Central, Caparaó, Sul e Serrana vão registrar chuva de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas ocasionais, rajadas de vento de forte intensidade e eventual queda de granizo. O aviso é válido até às 23h59 desta segunda.
VEJA A LISTA DAS 40 CIDADES
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Aracê
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Ponto Belo
- Santa Maria de Jetibá
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão