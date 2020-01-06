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Atenção

Inpe alerta para chuva forte, raios e ventania em 40 cidades do ES

O aviso do  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é para municípios localizados nas regiões Norte, Noroeste, Central, Caparaó, Sul e Serrana e é válido até às 23h59 desta segunda (6)

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 12:17

Publicado em 

06 jan 2020 às 12:17
Registro de chuva em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo aviso de atenção para chuva forte no Espírito Santo nesta segunda-feira (6). Segundo o órgão, 40 cidades localizadas nas regiões Norte, Noroeste, Central, Caparaó, Sul e Serrana vão registrar chuva de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas ocasionais, rajadas de vento de forte intensidade e eventual queda de granizo. O aviso é válido até às 23h59 desta segunda.

VEJA A LISTA DAS 40 CIDADES

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alto Rio Novo
  • Apiacá
  • Aracê
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Ponto Belo
  • Santa Maria de Jetibá
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Venda Nova do Imigrante
  • Vila Pavão

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