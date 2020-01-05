O alerta de perigo para mau tempo e chuva forte para todo o Espírito Santo está em vigor até a tarde desta segunda-feira (06), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As informações são para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Na tarde deste domingo já há registros de chuva na Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Alerta de perigo para chuva forte em todo o ES até segunda

Dentre as áreas que podem ser afetadas estão as regiões Serrana Capixaba, Metropolitana De Vitória, Litoral Sul Capixaba, Central Sul/Caparaó Capixaba, Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste Capixaba, Nordeste Capixaba, Noroeste Capixaba.

Céu da Grande Vitória com nuvens carregadas no final da tarde deste domingo (05) Crédito: Claudia Gregório

As orientações do Inmet são para que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.

O site Climatempo também informa que neste domingo (05) as pancadas retornam a partir da tarde e podem ser fortes em vários locais do Estado, incluindo a Grande Vitória. A explicação é de que a circulação de ventos sobre o Brasil, em vários níveis da atmosfera continua canalizando o ar úmido e quente da Amazônia para o Sudeste do Brasil, mas especialmente sobre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. "As condições para chuva são muito altas e o volume de chuva ainda deve ser grande, pois a há muita umidade disponível no ar", informa o site.

É informado ainda que a entrada de ar úmido e quente sobre o Espírito Santo deve enfraquecer na segunda-feira (06), diminuindo a quantidade de nuvens carregadas sobre o Estado. O tempo começa a secar na terça-feira e as pancadas de chuva ficam menos frequentes.