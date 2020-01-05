O alerta de perigo para mau tempo e chuva forte para todo o Espírito Santo está em vigor até a tarde desta segunda-feira (06), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As informações são para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Na tarde deste domingo já há registros de chuva na Grande Vitória.
Alerta de perigo para chuva forte em todo o ES até segunda
Dentre as áreas que podem ser afetadas estão as regiões Serrana Capixaba, Metropolitana De Vitória, Litoral Sul Capixaba, Central Sul/Caparaó Capixaba, Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste Capixaba, Nordeste Capixaba, Noroeste Capixaba.
As orientações do Inmet são para que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.
O site Climatempo também informa que neste domingo (05) as pancadas retornam a partir da tarde e podem ser fortes em vários locais do Estado, incluindo a Grande Vitória. A explicação é de que a circulação de ventos sobre o Brasil, em vários níveis da atmosfera continua canalizando o ar úmido e quente da Amazônia para o Sudeste do Brasil, mas especialmente sobre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. "As condições para chuva são muito altas e o volume de chuva ainda deve ser grande, pois a há muita umidade disponível no ar", informa o site.
É informado ainda que a entrada de ar úmido e quente sobre o Espírito Santo deve enfraquecer na segunda-feira (06), diminuindo a quantidade de nuvens carregadas sobre o Estado. O tempo começa a secar na terça-feira e as pancadas de chuva ficam menos frequentes.
Outro alerta meteorológico em vigor é da coordenação Meteorológica do Incaper. É destacado nível de atenção devido a previsão de pancadas moderadas a fortes de chuva, que podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento. Não se elimina a ocorrência de granizo em pontos isolados.