Vento forte derruba árvore em praça de Jardim da Penha

Uma árvore da espécie algodeiro-da-praia caiu, na madrugada desta segunda-feira (6), na Praça Wolghano Neto, em Jardim da Penha, Vitória. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o motivo da queda foram os fortes ventos registrados no município. A árvore foi retirada e outra espécie será plantada no lugar nesta terça-feira (7). Nenhuma pessoa ou veículo foi atingido.
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes, de até 74 km/h, no litoral entre o Sul do Espírito Santo e a Grande Vitória, válido para até a manhã da próxima quarta-feira (8). O anúncio também abrange a faixa litorânea do Norte do Rio de Janeiro. Os ventos, segundo a Marinha, são de direção Nordeste a Noroeste.