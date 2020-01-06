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Até quarta-feira (8)

Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

Alerta emitido pela Marinha do Brasil é válido até a manhã da próxima quarta-feira (8) e abrange também a faixa litorânea do Norte do Rio de Janeiro

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 09:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 09:04
Arquivo: ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Marinha alerta para ventos de até 74 km por hora no litoral do ES
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes, de até 74 km/h, no litoral entre o Sul do Espírito Santo e a Grande Vitória. O alerta é válido até a manhã da próxima quarta-feira (8) e abrange também a faixa litorânea do Norte do Rio de Janeiro.
Os ventos, segundo a Marinha, são de direção Nordeste a Noroeste. A Marinha recomenda que os navegantes consultem as informações no site do órgão antes de entrarem no mar. As informações meteorológicas também podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook e por meio do aplicativo "Boletim ao Mar", disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o Instituto Rumo ao Mar (Rumar).

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