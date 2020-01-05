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Chuvas que atingiram ES deixam 119 pessoas fora de casa

Último balanço da Defesa Civil  estadual aponta ainda que duas pessoas ficaram feridas e uma morreu soterrada após o desabamento na Serra

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 19:40
Um total de 119 pessoas estão fora de suas casas em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado desde a última semana. No período duas pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu soterrada após o desabamento de uma residência no bairro Maria Niobe, na Serra.
A maior parte das vítimas (93) está desaloja e sendo abrigada em casa de amigos ou parentes. Outras 26 estão desabrigadas, ou seja, perderam suas casas em decorrência das fortes chuvas. As informações são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), do Estado.
Casa de dois andares desabou no bairro Maria Niobe, em Serra Sede Crédito: Diony Silva
Até o momento um total de oito municípios já decretaram estado de emergência, dos queis sete já foram reconhecidos pelo governo estadual e outros cinco pelo governo federal.
Para esta segunda-feira (06) ainda está mantido o Estado de alerta para chuvas em todo o Estado.

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