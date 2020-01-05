Chuvas que atingiram ES deixam 119 pessoas fora de casa

Um total de 119 pessoas estão fora de suas casas em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado desde a última semana. No período duas pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu soterrada após o desabamento de uma residência no bairro Maria Niobe, na Serra.

A maior parte das vítimas (93) está desaloja e sendo abrigada em casa de amigos ou parentes. Outras 26 estão desabrigadas, ou seja, perderam suas casas em decorrência das fortes chuvas. As informações são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), do Estado.

Casa de dois andares desabou no bairro Maria Niobe, em Serra Sede Crédito: Diony Silva

Até o momento um total de oito municípios já decretaram estado de emergência, dos queis sete já foram reconhecidos pelo governo estadual e outros cinco pelo governo federal.