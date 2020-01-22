Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • 'Quando vi, estava debaixo da lama', diz homem soterrado no Sul do ES
Alfredo Chaves

'Quando vi, estava debaixo da lama', diz homem soterrado no Sul do ES

Luan da Silva Barbosa perdeu os avós, que morreram soterrados após uma chuva forte em Alfredo Chaves. Ele gravou um vídeo narrando os momentos que passou e agradecendo a todos que ajudaram em seu resgate

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 07:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 07:42
Luan da Silva Barbosa narra momentos de desespero após deslizamento em Alfredo Chaves Crédito: Reprodução
O depoimento de um morador que ganhou a chance de recomeçar. Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, é funcionário público e neto do casal de idosos que morreu após ter a casa soterrada nas chuvas em Alfredo Chaves. Ele também foi atingido pela lama e, em um vídeo, narrou os momentos de desespero que viveu.
"Meu irmão ouviu um barulho muito alto e saímos para ver o que era. Fui mais para o lado do terreiro, e ele ficou perto da casa. Quando abri o portão, já estava debaixo da lama. Minha sorte é que eu estava com o celular na mão. Minha tia ligou e eu consegui atender e pedir socorro. Logo meu irmão apareceu junto com muita gente"
Luan da Silva Barbosa - Funcionário público
Ele aproveitou a oportunidade, ainda, para agradecer a todas as pessoas que ajudaram em seu resgate em meio a tanta lama. "Eles fizeram muita força para me tirar debaixo dos escombros. Agradeço imensamente a cada um. Desde então, estou me recuperando. Hoje (ontem) sepultei meu avô. Minha avó, ainda não consegui", disse.

Veja Também

Novas fotos mostram deslizamento que matou idosos em Alfredo Chaves

Os avós de Luan infelizmente não sobreviveram. Antônia Belarmino e Oswaldo Barbosa moravam no bairro Cachoeirinha, onde a casa foi atingida por um deslizamento e desabou. Os corpos foram encontrados somente na tarde de domingo (19).
O casal de idosos Antonia Belarmino e Osvaldo Barbosa morreu soterrado em Alfredo Chaves Crédito: Arquivo pessoal
"Não sinto meu braço esquerdo devido à pancada. Espero um recomeço. Para mim, para minha família, para os que foram afetados... Sempre Deus na frente, vamos conseguir tudo. Vamos sair dessa. Fiquem com Deus", finalizou o funcionário público.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados