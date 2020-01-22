'Quando vi, estava debaixo da lama', diz homem soterrado no Sul do ES

"Meu irmão ouviu um barulho muito alto e saímos para ver o que era. Fui mais para o lado do terreiro, e ele ficou perto da casa. Quando abri o portão, já estava debaixo da lama. Minha sorte é que eu estava com o celular na mão. Minha tia ligou e eu consegui atender e pedir socorro. Logo meu irmão apareceu junto com muita gente"