'Quando vi, estava debaixo da lama', diz homem soterrado no Sul do ES

O depoimento de um morador que ganhou a chance de recomeçar. Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, é funcionário público e neto do casal de idosos que morreu após ter a casa soterrada nas chuvas em Alfredo Chaves. Ele também foi atingido pela lama e, em um vídeo, narrou os momentos de desespero que viveu.
"Meu irmão ouviu um barulho muito alto e saímos para ver o que era. Fui mais para o lado do terreiro, e ele ficou perto da casa. Quando abri o portão, já estava debaixo da lama. Minha sorte é que eu estava com o celular na mão. Minha tia ligou e eu consegui atender e pedir socorro. Logo meu irmão apareceu junto com muita gente"
Ele aproveitou a oportunidade, ainda, para agradecer a todas as pessoas que ajudaram em seu resgate em meio a tanta lama. "Eles fizeram muita força para me tirar debaixo dos escombros. Agradeço imensamente a cada um. Desde então, estou me recuperando. Hoje (ontem) sepultei meu avô. Minha avó, ainda não consegui", disse.
Os avós de Luan infelizmente não sobreviveram. Antônia Belarmino e Oswaldo Barbosa moravam no bairro Cachoeirinha, onde a casa foi atingida por um deslizamento e desabou. Os corpos foram encontrados somente na tarde de domingo (19).
"Não sinto meu braço esquerdo devido à pancada. Espero um recomeço. Para mim, para minha família, para os que foram afetados... Sempre Deus na frente, vamos conseguir tudo. Vamos sair dessa. Fiquem com Deus", finalizou o funcionário público.