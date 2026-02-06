Sinal verde

10 escolas disputam o título de campeã do Carnaval de Vitória

Pela primeira vez, os desfiles do Grupo Especial acontecem em dois dias, 6 e 7 de fevereiro; veja o que cada escola vai levar para o Sambão

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 16:19

No primeiro dia de apresentações, o Sambão vai dar passagem para as escolas Pega no Samba, Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Imperatriz do Forte. No segundo dia de folia, as agremiações que cruzam a avenida são a Rosas de Ouro, Unidos da Piedade, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava e Andaraí.

Conforme informações da Prefeitura de Vitória, os desfiles das escolas de samba movimentam mais de R$ 45 milhões na economia local e geram cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos. A expectativa é de que mais de 35 mil pessoas passem pelo Sambão do Povo nos dias de apresentação.

Pega no Samba, Novo Império, Jucutuquara, MUG e Imperatriz do Forte se apresentam nesta sexta-feira (6) no Sambão Crédito: Arquivo/AG

O que cada escola leva para o Sambão do Povo?

SEXTA-FEIRA (6)

PEGA NO SAMBA

De volta à elite do carnaval capixaba, a Pega no Samba abre as apresentações do primeiro dia de desfiles. Com o enredo “Okê, Caboclo Sete Flechas – guardião ancestral da natureza", a agremiação faz uma homenagem à entidade afro-indígena, representando a sabedoria da mata, a força dos povos originários e o equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Fundada em 1976, no bairro Consolação, em Vitória, a escola atualmente está sob a presidência de Dannilo Amon, com criação do carnavalesco Jorge Mayko.

NOVO IMPÉRIO

A Novo Império atravessa o Sambão do Povo com uma apresentação que vai unir espiritualidade, natureza e os mitos com o enredo "Aruanayê - guardiã dos mistérios ancestrais", retratando a história da figura feminina que representa a proteção da sabedoria, da cura e da continuidade da vida.

A agremiação é uma das mais tradicionais do carnaval capixaba e foi fundada em 1956, a partir da união de foliões dos bairros Santo Antônio, Vila Rubim e Caratoíra, e mira o 8° título na disputa.

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

A Unidos de Jucutuquara entra na avenida com o enredo "Arreda homem que aí vem mulher", que vai celebrar a força e o poder feminino, exaltando mulheres que rompem silêncios, ocupam caminhos e escrevem suas próprias histórias. A agremiação verde e vermelha conta a história de Maria Padilha, uma personalidade cultuada em religiões afro-brasileiras.

Fundada em 1972, no bairro Jucutuquara, em Vitória, a escola de samba é tetracampeã do carnaval capixaba, com vitórias nos desfiles de 2006, 2007, 2008 e 2009. Com a presidência de Ewerton Fernandes, promete levar tradição e espiritualidade para o Sambão do Povo, unindo afirmação, respeito e identidade.

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

A Mocidade Unida da Glória (MUG) dá sequência aos desfiles com uma apresentação que homenageia a princesa e cientista alemã Teresa de Baviera, unindo a ciência e a preservação ambiental. A MUG se apresenta este ano com o enredo "O Diário verde de Teresa", que vai narrar a passagem da pesquisadora pelo Estado e sua obra chamada "Viagem ao Espírito Santo - 1888."

O Leão da Glória vai em busca do decacampeonato sob a criação do carnavalesco Petterson Alves e presidência de Carlos Roberto dos Santos Ribeiro, o Robertinho. Fundada em 1960, na Glória, em Vila Velha, a escola aposta em um enredo biográfico valorizando o objeto estudado pela princesa: a biodiversidade, a natureza e os povos originários.

IMPERATRIZ DO FORTE

A Imperatriz do Forte encerra o primeiro dia de desfiles com o enredo “Xirê: Festejo às raízes”, celebrando a cultura afro-brasileira, a ancestralidade africana e a potência da identidade brasileira.

Fundada em 1972, no bairro Forte São João, em Vitória, a agremiação se apresenta sob a criação do carnavalesco Marcus Paulo e presidência de Daniel Modesto. No Grupo Especial desde 2024, a escola busca a primeira vitória no carnaval após um período de alternância entre a elite do samba capixaba e o grupo de acesso.

Rosas de Ouro, Piedade, Boa Vista, Chegou o que Faltava e Andaraí vão desfilar no sábado (7) Crédito: Arquivo AG

SÁBADO (7)

ROSAS DE OURO

A escola serrana Rosas de Ouro abre o segundo dia dos desfiles com uma apresentação que leva para o Sambão a importância histórica do Rio Cricaré, no Norte do Espírito Santo, como berço da história, cultura e formação dos povos que vivem à sua margem. Com o enredo “Cricaré das origens - O Brasil que nasce em São Mateus”, a agremiação retrata o rio como testemunha viva das batalhas, da fé, do trabalho, da miscigenação e da resistência que moldaram a identidade.

A escola azul e amarela foi fundada em 1984, no município da Serra. A agremiação se apresenta com a criação do carnavalesco Robson Goulart e a presidência de Francisco Carneiro Junior.

UNIDOS DA PIEDADE

Conhecida por ser uma das escolas mais antigas e tradicionais de Vitória, a Unidos da Piedade decidiu homenagear uma das figuras mais populares do carnaval capixaba. Com o "O Canto livre de Papo Furado", a escola apostou em cantar a vida e obra do intérprete que é símbolo de cultura e memória viva da agremiação, Edson Papo Furado.

Com a proposta de reverenciar a trajetória do sambista, a escola verde, vermelha e branca se apresenta sob a presidência do professor Jocelino e criação do carnavalesco Vanderson César. Fundada em 1955, no bairro da Piedade, em Vitória, a agremiação acumula 14 vitórias no Grupo Especial e mira o 15° título do Carnaval de Vitória após 40 anos fora do primeiro lugar do pódio da elite do samba.

INDEPENDENTE DE BOA VISTA

A atual campeã do Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista vai para o Sambão em busca do bicampeonato, com um desfile que vai celebrar o congo como um sistema vivo de memória, fé e resistência, construído na travessia forçada dos povos africanos e no encontro com saberes indígenas e devoções populares. O desfile simboliza os quilombos, terreiros, bandas, festejos, além de reconhecer devoções em São Benedito e Nossa Senhora da Penha.

Com o enredo "João do congo – a voz que dança nas folhas da resistência", narra histórias de João Bananeira, Patrimônio Imaterial de Cariacica, personagem simbólico da cultura local. Fundada em 1975, a Águia de Cariacica se apresenta sob a criação do carnavalesco Cahe Rodrigues e presidência de Emerson Xumbrega.

CHEGOU O QUE FALTAVA

Com um desfile que promete unir ancestralidade, herança africana e espiritualidade, a Chegou o Que Faltava vai cruzar a avenida com o enredo "Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história - sustento da vida", que representa o Orí, palavra iorubá para cabeça. Na tradição africana, o Orí é mais que um elemento biológico, apresentado como guia interior, guardião da memória e da intuição, e como uma assinatura única que diferencia cada ser humano.

Sob a presidência de Rafael Cavalieri e criação do carnavalesco Roberto Monteiro, a escola azul e rosa representa o Orí como centro espiritual, mental, emocional e físico, além de ser o responsável por orientar escolhas, caminhos e destinos. Nascida no bairro de Goiabeiras, em Vitória, a Chegou o Que Faltava foi fundada em 1975.

ANDARAÍ

Considerada a entidade carnavalesca mais antiga em atividade no Espírito Santo, a Andaraí voltou a compor o Grupo Especial do carnaval capixaba em 2026 e aposta em uma apresentação que celebra as quase oito décadas de existência da escola. A verde e rosa vai fazer uma retrospectiva de conquistas e renascimentos da agremiação, dialogando com a cultura afro-brasileira, a resistência popular, a arte e a espiritualidade.

Com o enredo "01/12/1946", em alusão ao dia de fundação da agremiação, a Andaraí se apresenta sob a presidência de Thiago Bandeira e com criação do carnavalesco Alex Santiago.

Serviço

ORDEM DOS DESFILES - SEXTA-FEIRA (6) Pega no Samba

Novo Império

Unidos de Jucutuquara

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Imperatriz do Forte

ORDEM DOS DESFILES - SÁBADO (7)

Rosas de Ouro



Piedade

Boa Vista

Chegou o que Faltava

Andaraí

Carnaval de Vitória - Desfiles do Grupo Especial

Data: Sexta-feira (06/02), Sábado (07/02);

Horário de abertura dos portões: 19h;

Horário de início dos desfiles: 22h;

Local: Sambão do Povo / Av. Dário Lourenço de Souza, sn - Santo Antônio, Vitória/ES;

Ingressos: https://brasilticket.com.br/carnaval-de-vitoria-2026-.html.

